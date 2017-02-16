Мэттис призвал к переговорам с Россией «с позиции силы»

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США «открыты для восстановления сотрудничества» с Россией, но будут обеспечивать возможность американским дипломатам вести переговоры с Москвой «с позиции силы».

Генерал в отставке Мэттис также предупредил коллег из стран НАТО на заседании в Брюсселе, что альянс окружен «дугой нестабильности», возникшей, в частности, из-за действий Москвы.

«В 2014 году мы пробудились в новой реальности: Россия применила силу, чтобы изменить границы одного из своих суверенных соседей, а у границ Турции появился ИГИЛ, породивший беспощадный террор с намерением захвата территорий и установления халифата», – сказал он.

В результате, отметил Мэттис, «наше сообщество наций столкнулось с угрозами с нескольких фронтов, поскольку дуга нестабильности основывается на периферии НАТО и за ее пределами».

По словам Мэттиса, ответ альянса на угрозы и провокации, должен состоять в том, чтобы «не упускать из виду ни одну страну, не в последнюю очередь страну к востоку от нас и ее лидера».

«Хотя Соединенные Штаты и альянс стремятся к сотрудничеству с Россией, мы в то же время должны защищаться, если Россия решит действовать в нарушение международного права», – сказал он.

Глава Пентагона отметил, что США хотят сохранять открытыми каналы сотрудничества и снижать напряженность.

«Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления сотрудничества с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в наших ожиданиях и будем обеспечивать возможность нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», – сказал он.

«Мы не готовы, однако, предать ценности этого альянса и позволить России, через ее действия, говорить громче, чем кто бы то ни было в этом зале», – сказал он.

США будут решительно противостоять угрозам, подчеркнул министр обороны.

«Мы будем укреплять этот альянс и защищаться, следя за тем, чтобы Россия соблюдала свои обязательства, закрепленные Основополагающим актом НАТО-Россия», – отметил он.

В то же время он признал, что «поиск баланса между сотрудничеством и конфронтацией – это решение заведомо неприятного стратегического уравнения».

Мэттис заявил, что США направляют бронетанковые подразделения в страны Балтии, Польшу, Румынию и Болгарию, чтобы поддержать и дополнить обязательства НАТО по сдерживанию.

В ближайшее время США вместе с Великобританией, Канадой и Германией возглавят объединенные и усиленные оборонительные силы передового базирования в Польше и странах Балтии, отметил министр обороны.

Мэттис считает, что НАТО должно адаптироваться к меняющейся ситуации в сфере безопасности.

«Мы должны действовать в интересах наших "демократических островов стабильности", если хотим выполнить возложенные на нас обязанности быть защитниками наших стран и стражами, отслеживающими угрозы», – сказал он.