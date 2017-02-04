США не планируют увеличивать военный контингент на Ближнем Востоке в ответ на действия Ирана

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что в настоящее время не планируется увеличения военного контингента на Ближнем Востоке в ответ на «плохое поведение» Ирана. В то же время, Мэттис отметил, что ни США, ни другие страны мира не могут игнорировать действия Ирана.

В субботу, на пресс-конференции в ходе визита в Японию Мэттис назвал Иран «крупнейшим государством-спонсором терроризма» и заявил, что большинство стран мира следят за ситуацией.

Тем не менее, по словам Мэттиса, несмотря на имеющуюся у США возможность увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке, в настоящий момент он не считает это необходимым.

В пятницу Соединенные Штаты предприняли первые шаги по выполнению обещаний применить более серьезные меры в отношении Ирана, введя новые санкции в отношении 13 физических лиц и 12 коммерческих компаний, связанных с программой Тегерана по созданию ракетного оружия и подконтрольными Ирану силами на Ближнем востоке.

Санкции также затрагивают сеть компаний и физических лиц в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые предоставляли Тегерану технологии и материалы, необходимые для развития программы по созданию ракетного оружия.

Министерство финансов США заявило, что под санкции также попали физические лица и группы, сотрудничающие с элитными силами «ал-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции и поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировкой «Хезболла».

«Это первоначальные шаги в ответ на провокацию Ирана», - заявил высокопоставленный представитель администрации, назвав недавние действия Ирана недальновидными и неприемлемыми.