Джеймс Мэттис провел переговоры в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильтяне «ощущают огромные позитивные изменения» в политике США. Он сказал об этом во время визита в Израиль министра обороны США Джима Мэттиса.

Мэттис стал первым представителем администрации Дональда Трампа, посетившим Израиль. В Тель-Авиве он провел переговоры с Нетаньяху, министром обороны Авигдором Либерманом и президентом Израиля Реувеном Ривлиным, Либерман приветствовал «ясный и решительный подход» Мэттиса к Северной Корее, Сирии и Иране.

Министр обороны США заявил, что у Соединенных Штатов и Израиля есть общий враг – джихадисты, и пообещал сделать все, что потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке. Для этого, по словам Мэттиса, потребуется нанесения поражения ИГИЛ и противодействие действиям Ирана, который угрожает соседним государствам.

Израильские лидеры поддержали недавний ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому, с которого была проведена атака с использованием химического оружия. На пресс-конференции в Тель-Авиве Джим Мэттис сообщил, что после этого режим Башара Асада рассредоточил свои военные самолеты.