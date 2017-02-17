Глава Пентагона Джим Мэттис выступил в Мюнхене в поддержку НАТО

Министр обороны США Джим Мэттис заверил европейских союзников в том, что безопасность Америки неразрывно связана с европейской. Он сообщил, что США будут неуклонно придерживаться принципа коллективной обороны, на котором базируется НАТО.

Данное заявление Мэттис сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала глав государств и делегатов во всего мира и проходит на фоне растущей в мире неопределенности.

«Трансатлантическое единство основывается на европейском единстве. Это неоспоримый факт в контексте сотрудничества НАТО и Европейского союза», – сообщил делегатам конференции Мэттис, добавив, что американская безопасность исторически связана с европейской. При должной организации сотрудничества европейские инициативы и единство НАТО являются взаимодополняющими.

В январе президент США Дональд Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией. Мэттис, однако, заявил, что президент полностью поддерживает Альянс и при этом вновь озвучил выдвинутое Европе требование увеличить вклад в поддержку организации.

«Придерживаясь основополагающих принципов Североатлантического альянса, 28 демократических стран способствуют подержанию миропорядка, базирующегося на уважении международных норм», - сказал Мэттис.

Именно опасения о поддержании миропорядка собрали такое количество делегатов на Мюнхенской конференции. Многие участники указывают на нарушение международных норм Россией.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал дальнейший диалог.

«Россия – наш самый большой сосед. Во времена усиления военной активности вблизи наших границ и роста напряженности, особенно необходим диалог между НАТО и России», – сообщил Столтенберг в пятницу.

На этой неделе в Латвию и Румынию прибыли дополнительный американский контингент и военная техника. Такое усиление военного присутствия НАТО в регионе является беспрецедентным со времен окончания «холодной войны».

Министр обороны США заверил европейских союзников НАТО в поддержке Североатлантического альянса. Многие делегаты Мюнхенской конференции, тем не менее, заявили, что хотели бы услышать это от президента Трампа.