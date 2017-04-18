Глава Пентагона начинает турне по Ближнему Востоку и Африке

ВАШИНГТОН – Министр обороны США Джим Мэттис начинает турне по Ближнему Востоку и Африканскому Рогу в период, когда США пересматривают свою роль в поддержании безопасности в регионе.

Среди стран, которые он посетит, – Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Джибути.

На Ближнем Востоке региональные лидеры хотят составить мнение о новом подходе американской администрации к их сопернику – Ирану.

«Когда в феврале я был в Саудовской Аравии, их руководство заявляло, что они вздохнули с облегчением после ухода администрации Барака Обамы, в частности потому, что они считали, что президент Обама занимал слишком мягкую позицию в отношении Ирана», заявил Брайан Катулис, эксперт Центра за Американский Прогресс.

Администрация Дональда Трампа может принять более активное участие в урегулировании кризиса в Йемене, который часто рассматривается как война, которую чужими руками ведут Иран и Саудовская Аравия.

Американские официальные лица дали понять, что президент хочет укреплять стратегические отношения с Саудовской Аравией, которая поддерживает борьбу с повстанцами хути, на стороне которых находится Иран.

Мэттис также хочет обсудить, как региональные союзники могут помочь стабилизации обстановки в охваченных войной Ираке и Сирии, где местные силы, поддерживаемые коалицией во главе с США, сражаются с боевиками «Исламского государства».

Министр также побывает в Джибути, где находится единственная военная база США в Африке. Но американцы больше не являются здесь единственными иностранными военными.

Всего лишь в нескольких километрах от американских войск конкурент США, Китай, строит первую зарубежную военную базу в попытке усилить влияние Китая в районе Африканского Рога.

«Присутствие Китая значительно, – отметил Руди Делеон, бывший заместитель министра обороны США. – Это не традиционная западная «мягкая сила», когда речь идет о гуманитарной миссии, потому что Китай проявляет явный интерес к имеющимся там ресурсам».

Несмотря на то, что земли и прибрежные акватории Африки богаты нефтью, золотом и природным газом, в регионе много бедных.

Эксперты утверждают, что Китай проявляет интерес к развитию некоторых из беднейших территорий в этом регионе, где местные жители борются с разрушительной засухой.