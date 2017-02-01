Новый глава Пентагона отправляется в Японию и Южную Корею

ВАШИНГТОН – Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду отправится в Японию и Южную Корею. Эта поездка станет его первым зарубежным турне с момента вступления в должность.

Как сообщают в Пентагоне, поездка Мэттиса в Японию и Южную Корею даст ему возможность выслушать, что беспокоит ближайших военных союзников США.

По словам источника в министерстве обороны, министр встретится с и.о. президента Южной Кореи, премьер-министром Японии и министрами обороны обеих стран.

Эксперты полагают, что поездка призвана успокоить союзников, пока новая администрация проясняет свою стратегию в Тихоокеанском регионе.

В ходе предвыборной кампании Президент Дональд Трамп призывал другие страны, в том числе Японию и Корею, больше платить за помощь США в обеспечении их безопасности, а в одном интервью даже заявил, что Японии следует обзавестись собственным ядерным оружием для сдерживания северокорейской угрозы.

«Я сомневаюсь, что Мэттис будет призывать любую из этих стран к разработке ядерного оружия, – заявила Бонни Глэйзер, научная сотрудницы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. – Мы хотим показать им обеим, что их безопасность тесно связана с безопасностью США, и что мы будем выполнять свои обязательства».

Незадолго до поездки Мэттиса в Белом доме прозвучало заявление, из которого следует, что США могут взять на себя более активную роль в Южно-Китайском море, где Китай продолжает строить искусственные острова и спорить с соседями из-за таких островов, как Спратли.

«Если эти острова на самом деле находятся в международных водах, а не в китайских, то мы будем защищать международные территории от захвата какой-то одной страной», – отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Какими будут эти усилия, пока неясно, но эксперты призывают проявлять осторожность.

«Проведение красных линий, которые, возможно, не удастся соблюсти, может поставить под сомнение авторитет США», – указала Бонни Глэйзер.

ВМС США зачастую проводят операции, направленные на защиту свободы навигации в Южно-Китайском море, однако в территориальные споры США не вовлекались.