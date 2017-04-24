Министр обороны США прибыл в Афганистан с необъявленным ранее визитом

Министр обороны США Джим Мэттис прибыл в Афганистан с ранее необъявленным визитом, чтобы обсудить обстановку в стране с политическим и военным руководством.

Ожидается, что Мэттис встретится с командующим международными силами в Афганистане американским генералом Джоном Николсоном, президентом страны Ашрафом Гани и другими высокопоставленными чиновниками.

Визит главы Пентагона проходит через несколько дней после того, как около 10 боевиков Талибана убили по меньшей мере 140 человек в самом жестоком нападении на афганскую военную базу за 16 лет.

Боевики были одеты в форму афганских солдат, когда прибыли к региональной штаб-квартире афганской национальной армии в Мазари-Шарифе – столице провинции Балх.

Представитель министерства обороны Афганистана генерал Мохаммад Радманеш заявил, что боевиков пустили на территорию базы без должных проверок, поскольку они утверждали, что человек, находившийся в их машине, который был весь в крови, нуждался в срочной помощи.

Талибан взял на себя ответственность за атаку, заявив, что она является местью за недавнее убийство назначенных талибами теневых губернаторов провинций Кундуз и Баглан.

Правительство Афганистана проводит расследование инцидента.

Четырехлетний план обеспечения безопасности

Визит Мэттиса пришелся на тот момент, когда жители Афганистана ждут от президента Гани обнародования четырехлетнего плана укрепления безопасности, что должно произойти в ближайшие недели.

Представители Афганистана и США утверждают, что Мэттис будет обсуждать план с афганскими лидерами во время визита в Кабул.

Американские и афганские чиновники, знакомые с содержанием идущих дискуссий, говорят, что возможные элементы четырехлетнего плана включают предоставление до 200 американских вертолетов и других летательных аппаратов для афганских войск, а также удвоение численности афганского спецназа.

В то же время один американский чиновник в беседе с «Голосом Америки» в понедельник подчеркнул, что Пентагон продолжает работу с Конгрессом и Белым домом, чтобы утвердить политику и финансовые обязательства новой администрации в отношении Афганистана прежде чем принимать окончательные решения по планированию.