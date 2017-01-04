Украина возмущена словами Марин Ле Пен по «крымскому вопросу»

КИЕВ – Заявление одного из кандидатов президентской кампании во Франции «полностью повторяют кремлевскую пропаганду» и демонстрируют «неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права».

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с последним заявлением кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Как сообщают российские медиа 3 января, кандидат в президенты Франции, лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконной аннексию Крыма Россией.

«МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что один из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией автономной республики Крым и города Севастополь. Напоминаем, что эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 и 2016 годах, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы», – отмечается 3 января 2017 года в заявлении на Интернет-сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Украинские дипломаты напоминают, что в «ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по «Большой семерке» и Евросоюзу, ввела против России санкции, отмена которых возможно только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса».

«Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права», – говорится в сообщении МИДа Украины.

В эфире телеканала «112 Украина» руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук отметил, что «СБУ направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции, лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в Украину».

«3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ, и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства», – заявил Александр Ткачук.

Он подчеркнул, что высказывание Марин Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, хотя она и не «является представителем официальной власти Французской Республики».

Статус «нон грата» и его последствия

Эксперт «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков считает, что не следует рассчитывать на то, что Марин Ле Пен просто не в курсе позиции Европейского Союза, Соединенных Штатов по «крымскому вопросу».

«Пророссийская политика Национального фронта Ле Пен известна давно и существует сегодня много домыслов о российском финансировании ее избирательной президентской кампании. Несомненно, ее заявление выпадает из международных норм, но, тем не менее, факт остается фактом – французский политик, которого поддерживает значительное количество избирателей, высказалась о законности незаконной аннексии», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Разумков считает, что официальный Киев довольно серьезно может рассматривать возможность придания Марин Ле Пен статуса персоны нон грата. Однако этот вопрос, по мнению эксперта, требует тщательного изучения.

«Мы-то с вами понимаем, что это заявление неправильное, но европейский политик высказал свое мнение. Если бы любой другой гражданин Европы сказал подобное, украинская реакция была бы абсолютно адекватной – объявить персоной нон грата. Что касается Ле Пен, то у нее большие шансы в ходе президентской гонки, и нужно учитывать последствия объявления такого статуса в случае, если она станет президентом Франции. Хотя, исходя из простой человеческой логики и с позиции дипломатии, она как гражданин Франции не имела права высказываться в таком ключе», – отмечает Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков считает, что украинской власти следует проводить более активную внешнюю политику, которая позволила бы однозначно трактовать «украинский вопрос» в мире.

«Субъективно нужно отметить, что украинский МИД, украинская дипломатия, ее посольские подразделения, недорабатывают этот вопрос в европейских государствах. Необходимо более интенсивно работать особенно в информационном плане и в плане информирования наших зарубежных партнеров. Главное, чтобы не получилось как с Дональдом Трампом – украинские политики позволяли высказывать себе, мягко говоря, нелестные слова в его адрес, а потом, когда его избрали президентом, позиция многих поменялась, нужна была неделя-две, чтобы понять, что сами наговорили»,– подчеркивает Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков подчеркивает, что позиция Франции после президентских выборов в 2017 году по отношению к Украине может претерпеть изменения. Однако такие изменения могут ожидать и весь Европейский Союз, если во Франции усилят свое влияние сторонники «Фрексита» – идеи выхода республики из состава ЕС, отмечает эксперт.

Евроскепсис и вызовы для Украины

О том, что Украина недостаточно активно занимается крымской темой в Европе, говорит корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

«Это очевидно. Мы только недавно включили украинское вещание в Донбассе, а что можно говорить о представлении в европейской прессе украинской позиции по поводу войны в Донбассе и крымской аннексии? В этой сфере Украина проигрывает России, это видно по «медийным настроениям» не только во Франции, но и Болгарии, Греции – типичных пророссийских странах. Наша позиция не так стабильна и в таких, как бы, проукраинских государствах Евросоюза – Польше, Германии, где голос больших украинских диаспор должен звучать безапелляционно», – подчеркивает Юрий Лесничий.

Эксперт считает, что в некотором роде, Украина сама виновата в том, что западные страны пытаются по-новому с учетом национальных интересов выстаивать отношения с официальным Киевом.

«Несколько «медовых лет» доверия со стороны Европейского Союза и всего мира, к сожалению, уходят. Мы стоим перед вызовами жесткой капиталистической реакции в украино-европейских и украино-трансатлантических отношениях. Следующий вызов будет тогда, когда на фоне непростой политической ситуации с приходом Дональда Трампа в США, мы столкнемся с проблемами в самой Европе и ее отношению к Украине, где продолжает процветать коррупция и оффшорные скандалы», – отмечает Юрий Лесничий.

Вместе с тем, он считает, что Кремль довольно сильно и эффективно усиливает свое пропагандистское влияние в Евросоюзе, с которым Украине очень сложно бороться.

«Когда сотни миллионов евро тратятся на содержание Russia Today, другие способы пиара Украине сложно донести свой взгляд на вещи. С другой стороны, дело не только в информационном влиянии. Нужно учитывать, что мы сталкиваемся с последствиями проникновения крупных российских капиталов в европейский рынок, европейцы и россияне теряют деньги от санкций, им это не выгодно, они пытаются пересмотреть свои позиции по "украинскому вопросу"», – отмечает Юрий Лесничий.

«Судя по соцопросам у Марин Ле Пен есть неплохие шансы побороться за президентское кресло, но нужно учитывать масштабный евроскепсис в странах Евросоюза: в Венгрии, Польше, Германии и Франции нынешние проукраинские правительства и коалиции могут потерять своей вес и вместо них придут если не популисты, то консерваторы», – утверждает Юрий Лесничий.

Рефат Чубаров о Марин Ле Пен

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, «лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен своими заявлениями о Крыме отрабатывает одолженные деньги Путина».

«Марин Ле Пен получила девять миллионов кредита в России. Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению», – заявил Чубаров в эфире украинского «24 канала».

Рефат Чубаров выразил сомнение, что Ле Пен станет президентом Франции, хотя «именно для проведения предвыборной кампании она занимала деньги».