Минюст США официально обвинил Гарольда Томаса Мартина в краже секретных документов

Бывшему подрядчику АНБ грозит 200 лет тюрьмы
Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему подрядчику Агентства национальной безопасности в «умышленном удержании информации, связанной с национальной обороной». В минюсте считают, что подозреваемый украл и хранил секретную информацию в небезопасных местах в течение двух десятилетий.
Подозреваемый, 52-летний Гарольд Томас Мартин, был обвинен в среду федеральным жюри присяжных. Официальные лица заявляют, что кража документов может представлять собой самую большую кражу секретной правительственной информации в истории США.
Против Мартина выдвинуто 20 обвинений, каждое из которых может привести к 10 годам лишения свободы.
Томас Мартин был сотрудником правительственного подрядчика Booz Allen Hamilton и был арестован в августе прошлого года. Он имел доступ сверхсекретной информации.
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