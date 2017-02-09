Минюст США официально обвинил Гарольда Томаса Мартина в краже секретных документов

Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему подрядчику Агентства национальной безопасности в «умышленном удержании информации, связанной с национальной обороной». В минюсте считают, что подозреваемый украл и хранил секретную информацию в небезопасных местах в течение двух десятилетий.

Подозреваемый, 52-летний Гарольд Томас Мартин, был обвинен в среду федеральным жюри присяжных. Официальные лица заявляют, что кража документов может представлять собой самую большую кражу секретной правительственной информации в истории США.

Против Мартина выдвинуто 20 обвинений, каждое из которых может привести к 10 годам лишения свободы.

Томас Мартин был сотрудником правительственного подрядчика Booz Allen Hamilton и был арестован в августе прошлого года. Он имел доступ сверхсекретной информации.