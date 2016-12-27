Российский писатель и публицист о том, что память делает с обществом, а общество – с памятью

В декабре 2016 года исполнилось 25 лет с момента распада Советского Союза.

Более 50 % опрошенных Левада-центром россиян (56%) сказали, что сожалеют о распаде СССР. При этом одни говорят о разрушении единой экономической системы (53% респондентов), другие – о потере чувства принадлежности к великой державе (43% опрошенных), третьи – о возрастании взаимного недоверия и ожесточенности (31% респондентов).

Об истории, ее переосмыслении и феномене отложенного будущего в России автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко побеседовала с поэтом, публицистом, главным редактором портала Colta.ru, приглашенным исследователем института Кеннана в Вашингтоне – Марией Степановой.