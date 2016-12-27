Линки доступности

Языки
Культура

Российский писатель и публицист о том, что память делает с обществом, а общество – с памятью

Мария Степанова: «Российское общество идет по травматическому коридору»
please wait
0:32:48
0:00:00 /0:32:48

Смотреть комментарии

Российский писатель и публицист о том, что память делает с обществом, а общество – с памятью

В декабре 2016 года исполнилось 25 лет с момента распада Советского Союза.

Более 50 % опрошенных Левада-центром россиян (56%) сказали, что сожалеют о распаде СССР. При этом одни говорят о разрушении единой экономической системы (53% респондентов), другие – о потере чувства принадлежности к великой державе (43% опрошенных), третьи – о возрастании взаимного недоверия и ожесточенности (31% респондентов).

Об истории, ее переосмыслении и феномене отложенного будущего в России автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко побеседовала с поэтом, публицистом, главным редактором портала Colta.ru, приглашенным исследователем института Кеннана в Вашингтоне – Марией Степановой.

  • 16x9 Image

    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

    Буду следить Подписка

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG