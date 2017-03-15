В Сенате США призвали к ответу генерала за фотографии, сделанные его подчиненными в соцсетях

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер пообещал создать специальную группу, которая займется поиском авторов фотографий обнаженных женщин-военнослужащих, появившихся в соцсетях.

Закрытая группа в сети Facebook под названием «Объединенные морпехи» стала основной площадкой для публикации подобных фотографий. Некоторые «героини» позировали для снимков добровольно, но подавляющее большинство ничего не знало о тайной съемке.

Незадолго до того, как администраторы соцсети приняли решение о закрытии группы, она насчитывала более 30 тысяч участников.

Согласно Кодексу о правонарушениях Вооруженных сил США, любой военнослужащий, распространявший подобные фотографии, должен предстать перед судом.

«Это очень серьезная проблема, когда в наших военных подразделениях есть люди, унижающие достоинство женщин-пехотинцев, а командование никак не реагирует на это», - заявила в начале слушаний в комитете по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса сенатор Кирстен Гиллибранд.

Законодатель заявила, что «не понимает», как именно Корпус морской пехоты США собирается отражать «российскую агрессию», если высшие офицеры никак не отреагировали на многочисленные публикации в cоцсетях, впервые появившиеся еще в 2013 году.

«У меня нет на это ответа, - признался генерал Неллер. – Я несу полную ответственность за произошедшее. Но, как командир, я обещаю, что мы изменим эту ситуацию».