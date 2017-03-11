Скандал: морская пехота и Фейсбук

В одной из групп социальной сети Facebook, в которую входили тысячи морских пехотинцев США, как действующих, так и бывших, были опубликованы фотографии обнаженных женщин. Предположительно, морпехи выставляли на всеобщее обозрение фото своих сослуживиц. В связи с этим Пентагон начал расследование инцидента.

Командование Корпуса морской пехоты о существовании этих фотографий 30 января. 1 февраля фотографии были удалены, однако позднее стало известно о существовании файлов с фотографиями на Google Drive. Некоторые из женщин не подозревали о том, что их фотографируют.

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер сообщил о 10 подтвержденных и 30 предполагаемых жертвах, подвергшихся «виртуальному преследованию» со стороны своих сослуживцев. По мнению Неллера, данные действия компрометируют военных, которые защищают страну.

Министр обороны США Джемс Мэттис в опубликованном в пятницу заявлении назвал «отсутствие уважения к человеческому достоинству» коллег по службе неприемлемым и противоречащим принципам воинского братства. «Если мы хотим сохранить наши принципы и способность побеждать врага на поле боя, мы не должны оставлять без внимания такое поведение», – подчеркнул Мэттис.

По словам Неллера, в настоящее время Следственное управление ВМС США ведет расследование обстоятельств этого инцидента. Помимо этого, Корпус морской пехоты намерен предотвращать подобные случаи в будущем.