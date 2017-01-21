«Марш женщин на Вашингтон» собрал сотни тысяч человек

ВАШИНГТОН – Тысячи и тысячи протестующих, как женщины, так и мужчины, приняли участие в субботу в «Марше женщин на Вашингтон». В розовых шапках и с плакатами в руках они собрались перед сценой на Индепенденс авеню.

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В акции приняли участие многие знаменитости. Среди них певица Кэти Перри, Шер, телезвезда сериала «Ходячие мертвецы» Данай Гурира, актриса индийского происхождения Падма Лакшми и латиноамериканского - Америка Феррера, Скарлетт Йохансон, а также феминистка Глория Стайнем.

Бурную реакцию участников марша вызвала певица и актриса Мадонна, неожиданно появившаяся на трибуне. Скандируя вместе с демонстрантами лозунг «Мы выбираем любовь», она исполнила две песни.

По мнению режиссера Майкла Мура, организаторы и участники протестной акции «уже достигли своей цели», продемонстрировав «новой администрации», что «американцы готовы отстаивать свои права».

Организаторы марша планировали, что участники акции соберутся у Капитолия, а затем колонны демонстрантов пройдут маршрут длиной в 2 километра до Белого дома. Из-за того, что демонстрация собрала в несколько раз больше протестующих, чем было заявлено ранее, маршрут пришлось изменить, и несколько сотен тысяч демонстрантов направились по Индепенденс авеню.

По словам Питера Ньюшема, исполняющего обязанности начальника полиции Вашингтона, «поток протестующих растянулся на такое расстояние, что о каком-то марше из одной точки в другую говорить уже не приходится».

В числе участников акции была и республиканка Марта Эрманн, вступившая в партию 35 лет назад.

«Трамп не представляет республиканцев, – объяснила она свою позицию «Голосу Америки». – Он представляет свои собственные интересы и интересы людей, которые боятся потерять свои состояния».

Дональд Трамп покинул Белый дом еще до того, как к президентской резиденции подошли первые протестующие.

Демонстрация, которая привлекла сотни тысяч участников, проходит на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Организаторы «Марша женщин на Вашингтон» также ожидают, что несколько сотен тысяч людей примут участие в протесте против политики нового президента и в защиту прав женщин в других городах.

Участники акции полностью заняли Национальную аллею, где накануне проходили инаугурационные торжества. По словам организаторов, они ожидали, что в марше примет участие около полумиллиона человек, но в итоге столкнулись с куда большим количеством демонстрантов.

Большинство участников смогли добраться до места проведения акции только к середине дня. Представители мэрии Вашингтона уже заявили, что получили заявки на выдачу парковочных разрешений для 1800 автобусов, на которых из других городов США приехали не менее 100 000 человек.

По данным транспортной полиции Вашингтона, уже к 11 утра метро воспользовались 250 000 человек. В это же время в день инаугурации президента Трампа в «подземке» зарегистрировали лишь 193 000 пассажиров.

Права женщин

По словам организаторов марша на Вашингтон, таким образом они хотят передать Трампу сообщение о важности прав женщин и прав человека в целом. Участники демонстрации выступают за расовое и гендерное равноправие, доступное здравоохранение и право на аборт – это именно те вопросы, которые находятся под угрозой во время правления Трампа.

Актриса Скарлетт Йоханссон призвала президента Дональда Трампа поддержать права женщин и поделилась своей личной историей.

Сара Янг, которая приехала в Вашингтон для участия в Марше из Индианы, поделилась с «Голосом Америки» своей обеспокоенностью доступом женщин к системе здравоохранения.

«Доступность контрацепции и медицинского обслуживания сделали гораздо больше для улучшения положения женщин в 20-м и в начале 21-го века, чем что-либо другое. Если мы хотим сохранить эти достижения, мы должны продолжать обеспечивать доступ к медицинскому обслуживанию», - сказала Янг.

Среди других проблемных вопросов, которые мотивировали участников присоединиться к протесту, - прекращение насилия в отношении женщин, проблема экологии, а также защита прав работников, людей с инвалидностью, иммигрантов и ЛГБТ-сообщества.

Протесты в других городах США и за рубежом

По словам организаторов, помимо вашингтонской акции еще 673 марша были запланированы и проходят в США и других странах. Так, протесты проходят в Нью-Йорке, Сан Франциско, Лондоне, Берлине, Найроби и Сиднее.

В Чикаго протестная акция была официально отменена из-за слишком боьшого количества демонстрантов. Накануне организаторы рассчитывали, что марш в городе соберет около 20 000 участников, но уже к середине дня субботы в митинге приняли участие 150 000 человек.

В Нью-Йорке на Пятой авеню уже утром собралось не менее 65 000 участников акции, еще 25 000 протестовали у входа в «Трамп Тауэр» на Манхэттене, где расположены апартаменты президента Трампа.

Лу Энн Хоман из Индианы сообщила «Голосу Америки» о своем намерении заявить о своей позиции у себя в штате.

«Марши проходят по всей стране: и в маленьких, и в больших городах, и у нас также собралась большая группа, которая поедет в Форт Вейн (штат Индиана) в знак солидарности и чтобы показать, что мы не остаемся в стороне», - говорит Лу Энн.

Идея женского марша зародилась в сети Facebook, где несколько расстроенных результатами выборов женщин из разных уголков США опубликовали на своих страницах в Фейсбуке призывы к действию.

В течение нескольких дней на некоторые из этих страниц подписались более 10,000 человек. Среди прочего многие из них выразили обеспокоенность комментариями Трампа о женщинах.

Женский марш также вызвал полемику, так как люди стали критиковать движение в социальных медиа.

В четверг в Твиттере набрал популярность хэштэг #RenameMillionWomenMarch (сделаем так, чтобы на Марше был миллион женщин), по которому люди предлагали свои варианты названия протестного марша.

Среди них были и твиты, которые высмеивали протестующих за то, что они не в состоянии принять результаты выборов. Другие критиковали движение за отсутствие инклюзивности в связи с тем, что, по словам выступающих против абортов женщин, они чувствовали, что их присутствие на марше не приветствовалось.