«Марши в поддержку науки» проходят по всему миру

В субботу, в «Международный день Земли», ученые принимают участие в беспрецедентном мероприятии – «Марше в поддержку науки». Протесты против участившихся случаев наступления политиков на достоверную информацию проходят в более 600 городах мира.

Тысячи ученых и их сторонников вышли на марши в разных странах мира, включая Южную Корею, Испанию, Великобританию, ЮАР, Нигерию, Австралию, Бразилию и Канаду.

«Марш в поддержку науки» активизировал ученых, которые обычно избегают отстаивания своих интересов, и привлек внимание к их проблемам.

Для студентки программы по ядерной физике Челси Бэртрам последней каплей стало заявление советника Белого дома Келлиэнн Конуэй об «альтернативных фактах».

Президент Дональд Трамп поставил под сомнение фотографии, которые показали реальное количество людей, пришедших на его инаугурацию. Пресса опровергла его заявления. После того, как Конуэй заявила, что администрация предоставила «альтернативные факты» в поддержку заявлений президента, эта фраза стала популярным определением абсолютно неправдивой информации.

«Многие ученые, включая меня, проводят невероятное количество времени в лабораториях, посвящая большую часть своих жизней абстрактной идее, которая заключается в том, что «человечество выиграет от понимания действительности», – сказала Бэртрам, которая получает докторскую степень в Университете Северной Каролины в Чапел Хилл.

«И в ответ мы слышим, как кто-то говорит, что это больше не имеет значения. Это очень удручает», – говорит Бэртрам, которая на марше в субботу выступает в поддержку научного подхода при принятии правительством решений по здравоохранению, безопасности, экономике и многим другим сферам.

https://twitter.com/CarolynVOA/status/855780462501011456

В рамках мероприятия в Вашингтоне планируются выступления спикеров. На Национальном молле развернуты несколько тентов, которые станут дискуссионными площадками, где ученые, преподаватели и ведущие эксперты по разным дисциплинам расскажут о своей работе и эффективных стратегиях популяризации науки и проведут тренинги о том, как отстаивать свои права.

Организаторы мероприятия заявили, что не ставят целью поддержку какой-либо партии и не выступают против администрации Трампа.

В подготовке к проведению марша, который по времени совпал с «Днем Земли», участвовали более 200 организаций, включая многие ведущие ученые и профессиональные сообщества, зоопарки, аквариумы, а также правозащитные группы.

«Это мероприятие невероятное и беспрецедентное, – сказал один из организаторов марша геохимик Эрик Девидсон, президент Американского геофизического союза, в который входит более 60 тысяч членов.

Многие члены Союза принимали участие в исследованиях климатических изменений, которые отрицает администарция Трампа. – Я не могу вспомнить подобного примера, когда ученые самоорганизовались и приняли участие в мероприятии такого масштаба, которое проходит во многих городах мира».

По словам организаторов, международный «Марш в поддержку науки» – это первый шаг на пути глобального движения, целью которого является признание и защита «жизненно важной роли, которую наука играет в нашей жизни, включая здоровье, безопасность, экономику и правительство».

«Ученые продлевают наши жизни, защищают планету, благодаря им на наших столах есть еда. Наука вносит вклад в экономику и позволяет нам сотрудничать и общаться с людьми по всему миру», – сказала Кэролайн Вайнберг, национальный координатор «Марша в поддержку науки».

«Политики угрожают нашему настоящему и будущему, когда игнорируют научные данные при выработке политики, которая несет угрозу развитию науки вследствие сокращения финансирования и ограничивает осведомленность публики, заставляя ученым молчать», – заявила Вайнберг.

Предложенный президентом США Дональдом Трампом проект бюджета предполагает сокращение финансирования Агентства по защите окружающей среды, что приведет к прекращению порядка 56 программ и кардинально уменьшит финансирование подразделений Агентства – Службы научно-исследовательских работ и развития и Управления охраны окружающей среды.

Представленный Трампом проект рекомендует на 6 миллионов сократить финансирование Национального института здоровья – самого крупного государственного спонсора биомедицинских исследований в мире.

Сопредседатель национального комитета «Марша в поддержку науки» доктор наук Лидия Вилла-Комарофф стала первой американкой мексиканского происхождения, которая получила докторскую степень в области естественных наук в США.

Вот уже более 40 лет она оказывает поддержку американцам мексиканского происхождения и коренным американцам, которые занимаются наукой, в получении научной степени и способствует увеличению присутствия национальных меньшинств в области естественных наук, так назваемых STEM (наука, технология, инженерное дело и математика).

«За прошедшие несколько столетий наука все больше влияла на улучшение качества жизни. Но, как мы видим в городе Флинт, плоды научных достижений не всегда доступны в равной мере для разных представителей общества, – сказала Вилла-Комарофф. – Что не менее важно, у молодежи из малообеспеченных семей нет равных возможностей стать учеными. И наука, и общество становятся сильнее, когда ученые представляют все слои общества».