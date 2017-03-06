В сирийском городе Манбидж размещен американский военный контингент

Вооруженные силы США разместили небольшой контингент в сирийском городе Манбидж и в его окрестностях, чтобы предотвратить нападения противоборствующих сторон друг на друга и обеспечить сосредоточенность на борьбе с «Исламским государством», сообщил в понедельник официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

По словам Дэвиса, военные находятся там в качестве «видимого признака сдерживания и успокоения», добавив, что это новая тактика, не применявшаяся ранее и начатая на прошлой неделе.