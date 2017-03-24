Пол Манафорт даст показания о связях с Россией

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт добровольно вызвался ответить на вопросы членов комитета по делам разведки Конгресса США, ведущих расследование возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.

По словам главы комитета республиканца Дэвина Нунеса, законодатели пока не решили, когда именно пройдут слушания, и будут ли они проходить в открытом, или закрытом режиме.

«Вчера адвокат Пола Манафорта связался с нами, заявив, что его клиент готов ответить на вопросы членов комитета», - сообщил конгрессмен на специально созданной пресс-конференции.

Дэвин Нунес также заявил, что комитет по делам разведки собирается повторно пригласить директора ФБР Джеймса Коми и главу Агенства национальной безопасности Майка Роджерса, но на этот раз слушания с их участием пройдут в закрытом режиме.

Пол Манафорт был уволен с должности главы предвыборного штаба Трампа летом прошлого года, после появления информации о том, что он получил 12,5 миллионов долларов за оказание консультационных услуг экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

На этой неделе американские СМИ сообщили, что в числе клиентов Манафорта был и российский олигарх Олег Дерипаска. Сумма контракта тогда составила 10 миллионов долларов в год, и, как утверждает агентство AP, за эту сумму Пол Манафорт предложил Кремлю некий план «создания позитивного образа России» в США.