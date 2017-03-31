Отношения США – Россия: геополитический ребус

После того как в декабре прошлого года состоялась первая официальная телефонная беседа президентов США и России, весь мир ждал, установится ли контакт между Дональдом Трампом, который только стал новым главой Белого дома, и Владимиром Путиным, который фактически является бессменным лидером России вот уже 17 лет.

Наблюдатели отмечали сходство их лидерских качеств в том, что касается волевого стиля руководства. Вместе с тем, эксперты подчеркивали, что когда между двумя крупными державами наблюдается больше расхождений, чем согласия, нежелание искать компромисс может только обострить противоречия.

Я не сомневаюсь, что тот пакет санкций, который относится к военным действиям Москвы на востоке Украины и в Крыму, США и Евросоюз оставят в силе – пока правительство России не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений и не начнет уважать суверенитет Украины

Сразу после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа представители России не раз высказывали надежду, что новый хозяин Белого дома может помочь «улучшить» американо-российские взаимоотношения.

Однако, вскоре стало ясно, что под «улучшением» в Кремле имели в виду одностороннее снятие с России западных санкций, а не отказ от агрессивной политики Москвы в отношении Украины, которые и привели к их введению.

«Я не сомневаюсь, что тот пакет санкций, который относится к военным действиям Москвы на востоке Украины и в Крыму, США и Евросоюз оставят в силе – пока правительство России не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений и не начнет уважать суверенитет Украины, – сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» Том Малиновски, экс-помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека, – Это основной вопрос международного права, и он должен быть разрешен до того, как санкции будут смягчены».

В дополнение к действующим санкциям, перед новым годом администрация Обамы выслала 35 дипломатических сотрудников Российской Федерации и закрыла две загородные резиденции в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В заявлении властей США было сказано, что эти меры приняты «…в ответ на агрессивные нападки российского правительства на официальных лиц США и на кибероперации, целью которых стали президентские выборы в Соединенных Штатах».

«Обсуждение вопроса, как мне кажется, надо начинать с того, что мы действительно находимся сейчас на низшей точке в отношениях двух стран. – считает доктор Пола Добрянски, политолог Гарвардского университета, – Очень трудно добиваться прогресса, если отсутствуют какие-либо общие взгляды, от которых можно отталкиваться.

Сейчас нам приходится иметь дело с фундаментальными различиями».

Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, не раз говорил о том, что Россия, вместо того, чтобы играть роль противника, может стать союзником Соединенных Штатов.

Но для этого, отмечают эксперты, Москва сперва должна выполнить Минские соглашения и прекратить «гибридную войну» против США с использованием киберпропаганды и интернет-троллей. Кроме того, по-прежнему идет война в Сирии, где также наблюдается столкновение позиций Америки и России.

«Похоже, что единственным допустимым решением по Сирии для США будет полный вывод оттуда российских сил, а единственным допустимым решением для Москвы будет перманентное военное присутствие в Сирии.

Очевидно, что пока Трамп и Путин являются лидерами своих стран – проблему решить не удастся, и в случае с Путиным мы, судя по всему, говорим о пожизненной должности», – заявил ливанский эксперт организации American University in Beirut – Поль Дю Кенуа.

Не так давно глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что западные ценности, по сути, являются постхристианскими и принципиально расходятся с российскими традициями.

Получается, что, для улучшения отношений с Россией, Белый дом должен отказаться от фундаментальных принципов американской политики, которая основана на противодействии державам-агрессорам и помощи развивающимся молодым демократиям.

Подобную «смену вех» вряд ли стоит рассматривать всерьез, какая бы администрация ни находилась у власти в США.