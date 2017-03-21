Hermitage Capital: адвокат семьи Магнитских – в реанимации Боткинской больницы

21 марта российский адвокат Николай Горохов, представляющий интересы семьи Магнитских, был сброшен с четвертого этажа его московской квартиры и сейчас находится в реанимации Боткинской больницы Москвы с тяжелыми травмами головы, сообщается в пресс-релизе, распространенном представителями фонда Hermitage Capital,

Горохов является ключевым свидетелем в расследовании, которое ведет правительство США в отношении кипрской компании Prevezon Holdings, принадлежащей Денису Кацыву, сыну высокопоставленного российского чиновника Петра Кацыва. Слушания в федеральном суде Нью-Йорка, назначенные на 15 мая 2017 года, касаются предположительного отмывания компанией Prevezon средств на сумму $230 миллионов долларов, раскрытого юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

В среду Николай Горохов должен был принять участие в слушаниях в Московском городском апелляционном суде, чтобы оспорить отказ Тверского районного суда в рассмотрении жалобы матери Магнитского, касаемой «утечки Павлова» – электронной переписки между российским адвокатом Андреем Павловым и участниками так называемой «Клюевской преступной группировки», сообщается в пресс релизе.

53-летний Николай Горохов представляет интересы матери Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.