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Британские законодатели одобрили «поправки Магнитского»

Сергей Магнитский

Сергей Магнитский

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Британские законодатели одобрили поправки, которые позволяют судам замораживать британские активы иностранных нарушителей прав человека. Такую меру британский суд сможет применять и в случаях, когда нарушения происходили за пределами Великобритании.

Принятые 21 февраля поправки дополняют законопроект об уголовных преступлениях в финансовой сфере, поступивший на рассмотрение британского парламента в октябре прошлого года. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Лондон долгое время рассматривался как популярное место накопления средств, происхождение которых связано с криминальной деятельностью. Рассмотрению в британских судах отныне могут подлежать и те нарушения, которые произошли за границей, но считались бы незаконными, если бы имели место в Великобритании.

Принятие "поправок Магнитского" к британскому законодательству – аналогично принятию подобных поправок в США в декабре 2012 года при президенте Бараке Обаме, отмечает CNBC.

Законодательные поправки, принятые в США и Великобритании, названы именем Сергея Магнитского, российского юриста, замученного и скончавшегося в следственном изоляторе, где он находился в связи с проводимым им расследованием фактов коррупции на сумму 230 миллионов долларов. Правозащитники и независимые юристы утверждают, что российские правительственные чиновники и профессиональные преступники были причастны к присвоению этих средств. Подробное освещение разоблачений, связанных с делом Магнитского, ведет фонд "Справедливость для Сергея Магнитского". В понедельник Тверской суд Москвы заочно арестовал главу фонда Уильяма Браудера, которого российские власти обвиняют в хищении акций "Газпрома".

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