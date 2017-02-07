Мадонна удочерила двух девочек из Малави

Американская поп-звезда Мадонна получила разрешение на удочерение девочек-близнецов из Малави, о чем во вторник заявил официальный представитель судебной системы этой южноафриканской страны.

В интервью нескольким информационным агентствам представитель судебных властей Малави Мленга Мвула подтвердил, что верховный суд страны дал согласие на удочерение двух девочек из Малави, которым предстоит стать третьим и четвертым ребенком из этой страны, адоптированными Мадонной.

Ранее в этом году Мадонна опровергла информацию о том, что стремится адоптировать детей.

Более 10 назад певица создала некоммерческую организацию «Raising Malawi», специализирующуюся на программах в области здравоохранения и образования, прежде всего для девочек.