Российские СМИ: самоцензура и принуждение к лояльности

Центр по изучению вопросов безопасности Швейцарского федерального технологического института Цюриха опубликовал исследования ситуации, сложившейся в СМИ России в последние годы.

По мнению авторов, в России продолжают существовать нишевые независимые СМИ, однако такие инструменты как злоупотребление административным ресурсом и микроменеджмент создают ситуацию, при которой необходимым условием выживания для медиа становятся лояльность политической линии Кремля и самоцензура.

Независим, пока не критикуешь

Мария Липман, приглашенный лектор в Университете Индианы (США) и редактор журнала «Контрапункт» считает, что специализированные издания могут оставаться независимыми лишь до тех пор, пока не критикуют власть.

После 2012 либеральные СМИ оказались под давлением, но отношение к редакторам и репортерам не было репрессивным. Однако Кремль имеет в своем распоряжении обширный инструментарий, чтобы напомнить особо дерзким критикам – «кто в доме хозяин». В качестве примера Липман приводит случай с телеканалом «Дождь»: кабельный провайдер отказался от своего клиента, и телеканал потерял доступ к аудитории.

Инструменты управления СМИ

Доктор Нозима Ахрарходжаева (Nozima Akhrarkhodjaeva), сотрудник Научно-исследовательского центра по изучению Восточной Европы при Университете Бремена (Германия), исследует СМИ как политический ресурс власти. С ее точки зрения, ландшафт российской прессы претерпел существенные трансформации в последние годы.

Опросив сотрудников редакций крупных российских изданий, Ахрарходжаева пришла к выводу, что журналисты и редактора сталкиваются с практикой, которую можно назвать принуждением к лояльности.

За последнее десятилетие, содержание российских федеральных телеканалов и даже печатная пресса становится все более прокремлевской.

«СМИ принуждают занимать прокремлевскую позицию, не прибегая к чрезмерному насилию, открытой цензуре и другим явно принудительным мерам, – указывает Ахрарходжаева. – За последнее десятилетие, содержание российских федеральных телеканалов и даже печатная пресса становится все более прокремлевской. Растущее давление на журналистов и цензура были одними из наиболее вероятных объяснений. Тем не менее, несмотря на ухудшение медиа-среды и снижение числа критических голосов, мало кто из работников средств массовой информации признает, что их свобода ограничена редакторами или государственными органами».

Практикуются увольнения тех, чей образ мыслей недостаточно лоялен.Неопределенность правил игры и последствий их нарушения гарантируют, что люди остаются лояльными.

«На самом деле никто не знает, как действовать, что разрешено, а что не допускается», – подводит итог серии интервью с журналистами Ахрарходжаева.

Исследователь приходит к выводу, что, в большинстве случаев, профессионал СМИ выбирает: занять прокремлевскую позицию или, по крайней мере, открыто не выражать свое недовольство, или уйти из профессии.

Цифры

Тренд последних лет в России – сокращение свободы прессы. Это отражено в отчетах Freedom House и «Репортеров без границ» (Reporters without borders).

Коэффициент России в Рейтинге свободы прессы Freedom House подняся на 30 пунктов: с 53 в 1998-м до 83 в 2016-м. Лучшим показателем считается 0, худшим – 100.

Рейтинг свободы прессы «Репортеров без границ» в 2016 году ставит Россию на 148 место из 180.