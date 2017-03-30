Американцы изучают отношение россиян к полиции

Политолог Лорен Маккарти – профессор Массачусетского университета в Амхерсте – представила в Университете имени Джорджа Вашингтона предварительные результаты исследования об отношении россиян к полиции. Исследование проводилось на протяжении последних нескольких лет в Москве.

Одно из наблюдений Маккарти – глубокое недоверие россиян к представителям правоохранительных органов. Как констатирует исследователь, подобное отношение проявляется в нежелании рядовых граждан заявлять в полицию о правонарушениях, свидетелями которых они стали.

Маккарти подчеркивает, что отношение граждан к представителям полиции тесно связано с проявлениями законопослушания: чем больше люди доверяют полиции, тем скорее они обратятся к ней за помощью.

По словам исследователя, позитивное отношение к полиции влечет за собой послушание закону и желание сотрудничать с правоохранителями. Негативное – напротив, порождает страх, неприятие и, как следствие, неповиновение представителям правопорядка.