Межэтнические разногласия в Македонии могут обострить ситуацию на Балканах

Двухлетний политический кризис в Македонии перешел в новую, опасную фазу: националистов обвиняют в разжигании межэтнической напряженности с целью помешать проведению против них расследования о коррупции.

Тысячи этнических македонцев выходят на вечерние протесты против формирования правительственной коалиции трех этнических албанских политических партий и социал-демократов. Президент страны Георге Иванов поддержал протестующих и отказался одобрить правительственную коалицию, которая будет блокировать главную националистическую партию.

Лидеры ЕС и эксперты отмечают, что нарастающая политическая конфронтация может выйти из-под контроля, что приведет к еще большему росту межэтнического напряжения на фоне дестабилизации на Балканах.

В понедельник группа, которая называет себя «За единую Македонию», заявила, что продолжит организовывать массовые протесты против формирования коалиции в столице страны – Скопье, а также в других городах. Представители группы считают, что настоящим автором идеи о создании коалиции является премьер-министр соседней Албании Эди Рама.

«Маски сброшены, – говорится в заявлении одного из лидеров группы. – Мы выступаем за единую Македонию для всех и против (политических) платформ, написанных другими странами, которые, очевидно, не будут отвергаться некоторыми нашими политиками. Несмотря на их попытки скрыть реальные намерения, демократическая общественность будет оказывать им сильное сопротивение. Люди не разойдутся по домам», – сказал организатор протеста Богдан Илиевски.

Одним из ключевых требований этнических албанских политических партий является признание албанского языка вторым государственным. Президент Македонии Иванов называл эти требования признания расширенных правов албанцев «угрозой суверенитету Македонии». Этнические албанцы составляют ¼ населения Македонии.



Противостояние двух этнических групп в стране усилилось в декабре прошлого года, когда македонская националистическая партия «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО) с небольшим перевесом голосов выиграла парламентские выборы. Албанские партии отказались формировать коалиционное правительство с ВМРО, решив стать партнером социал-демократов.

Социал-демократы говорят, что Иванов разжигает межэтнические разногласия. Они утверждают, что таким образом президент отвлекает внимание от вопроса о выдаче мандата лидеру Социал-демократической партии Зорану Заеву. По их словам, Иванов вместе с бывшим премьер-министром Николой Груевским опасаются, что социал-демораты начнут расследование деятельности возглавляемого ВМРО с 2015-го года правительства в связи с предполагаемым ведением скрытого наблюдения, а также обвинениями в коррупции.

Казалось, разногласия по проблеме соблюдения прав этнических албанцев были разрешены более десяти лет назад, когда в 2001 в результате длившегося 7 месяцев восстания этнических албанцев более 100 человек погибли, после чего было заключено соглашение о предоставлении расширенных прав для этнического меньшинства страны. Однако осуществление достигнутого соглашения продвигалось медленными темпами.

«Чтобы его друзья не оказались в тюрьме, президент Иванов подстрекает столкновения на этнической почве по несуществующей проблеме – использованию албанского языка в государственных учреждениях», – сказал Гьовалин Шкуртай (Gjovalin Shkurtaj) , член Национальной академии наук Албании.

В понедельник Заев и сформированная им коалиция с албанскими партиями, в попытке убедить президента Македонии отступить, начали переговоры по выборам нового спикера парламента. Заев заручился поддержкой 67 из 120 законодателей. ВМРО требует провести новые выборы.

Политические разногласия в странах с 2-миллионным населением не часто вызывают опасения политиков в Брюсселе и Вашингтоне. Однако любые разногласия на Балканах обычно имели несопоставимые по масштабу последствия для Европы: от убийства в 1914-м году наследника Австро-венгерского престола австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда боснийским сербом, что привело к Первой мировой войне, до распада Югославии после окончания «холодной» войны, что спровоцировало десятилетие междоусобной борьбы, в которую было втянуто НАТО.

В начале месяца верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила столицу Македонии и призвала Иванова позволить Заеву сформировать правительство. «Я попросила президента подумать о будущем и пересмотреть свое решение в интересах всех граждан этой страны», – сообщила Могерини прессе.



Лидеры ЕС уже пытаются принимать срочные меры по сглаживанию обострившегося этнического напряжения между Сербией и ее бывшей провинцией Косово. В январе президент Сербии предупредил о готовности в случае необходимости послать в Косово войска для защиты сербского меньшинства. Сербский президент Томислав Николич заявил, что страны находятся на грани конфликта.

Среди вопросов, по которым существуют расхождения позиций партий и общественного мнения, – выбор России или ЕС в качестве геополитического союзника и разногласия о границах. Этническая напряженность также растет в Боснии и Герцеговине, а также в Черногории. Босния остается разделенной между сербами, боснийцами и хорватами, и раны, нанесенные жестокой трехлетней войной 1990-х годов, еще не затянулись.



По мнению аналитиков, вспышки этнических разногласий совпали по времени с попытками Кремля расширить свое влияние на все более нестабильные Балканы. Москва, применяет весь свой арсенал сил и средств в регионе, который Россия исторически считала своей сферой влияния: от предложения гуманитарной помощи до предоставления новейших вооружений (включая боевые самолеты).

В Сербии усилия Москвы приносят плоды. Согласно недавнему опросу общественного мнения Gallup, сербы видят в России более надежного союзника, чем НАТО, куда по официальным заявлениям Белград хотел бы вступить.

Македония также разыгрывает российскую карту. Москва обвиняет Запад в попытках привести к власти правительство, которое будет способствовать продвижению экспансионистской политики Албании. Лидеры ЕС, в свою очередь, говорят о намерении Москвы остановить интеграцию Балканских стран в НАТО.

Заев предупреждает что любой просчет в разрешении тупиковой ситуации может «поджечь страну».