Глава ливийского Правительства национального единства встретился с представителями США

Глава ливийского Правительства национального единства встретился в Штутгарте, Германия, с высокопоставленными представителями властей США в надежде найти путь вперед для страны, которую один аналитик называет «Ираком администрации Обамы».

Как рассказал «Голосу Америки» официальный представитель Африканского командования США Чак Причард, премьер-министр Правительства национального единства Фаиз аль-Сарадж в среду провел переговоры с главой Африканского командования американским генералом Томасом Д. Вальдхаузером и послом США в Ливии Питером Боддом в штаб-квартире Африканского командования США.

«Целью встречи было узнать, как идут дела в Ливии и как идет сотрудничество между гражданскими властями и военными организациями», – пояснил Причард. Сарадж уже во второй раз посетил штаб-квартиру Африканского командования.

Визит состоялся на фоне размещения российских военных на авиабазе в западном Египте, что власти США считают попыткой поддержать Халифу Хафтара, командующего силами конкурирующего правительства на востоке Ливии.

Источники в правительстве США в прошлом месяце сообщили агентству Reuters, что США получили информацию о размещении на египетской базе Сиди-Баррани, в 100 км от границы с Ливией, российских сил специального назначения и беспилотников.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Африканское командование идею сотрудничества между Правительством национального единства и Халифой Хафтаром, Причард сказал, что командование «не продвигает ту или иную позицию».

«Мы просто пытаемся помочь установлению стабильности, чтобы ливийский народ смог определиться со своим правительством».

Однако старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О'Хэнлон считает «безответственным» такой подход, предлагающий ливийцам самостоятельно выплывать в условиях политического шторма. В особенности после того, как администрация Обамы поняла, что союзники США в Европе не будут оказывать эффективную помощь ливийцам.

«Я считаю, что мы ужасно показали себя в Ливии. Это Ирак администрации Обамы», – сказал он, добавив, что США помогли свергнуть ливийского диктатора Муаммара Каддафи «лишь в надежде на то, что стоит убрать плохого парня, как все наладится».

По его словам, в том же духе действовал президент Джордж Буш-младший в ситуации со свержением Саддама Хуссейна в Ираке в начале 2000-х годов.

Впрочем, в то время как в Ирак США направили более сотни тысяч военнослужащих, аналитики отмечают, что у американских сил в Ливии недостаточно потенциала, чтобы надлежащим образом провести подготовку ливийских военнослужащих. По словам американского чиновника, в стране присутствует лишь небольшой американский контингент, распределенный по нескольким районам, в том числе в Триполи, Мисрате и Бенгази.