Президент Лукашенко заявил о предотвращении в Беларуси вооруженных провокаций

КИЕВ – В Беларуси задержали пару десятков боевиков, «которые готовили провокацию с оружием». Если верить заявлению президента Беларуси Александр Лукашенко, сделанному им 21 марта, лагеря, в которых тренировались боевики, находились в районе Бобруйска и Осиповичей, а также – на территории Украины, и, вероятно, Литвы и Польши.

Детальной информацией о количестве этих лагерей за пределами Беларуси, президент Александр Лукашенко делиться не стал.

«Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – в Украине.

По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», – сказал Александр Лукашенко, сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

Президент Беларуси отметил, что проявить данную ситуацию помогли «настоящие белорусы и белоруски».

«Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей, в Евросоюзе, предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», – отметил Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Похожие заявления и реакция МИДа Литвы

Напомним, что в январе 2016 года Александр Лукашенко уже выступал против якобы присутствия в стране боевиков, воевавших в Украине с той или другой стороны, и требовал у белорусских силовиков немедленно разобраться в ситуации.

«Я вижу, что так называемые смелые люди, боевики и прочие, воевавшие в Донбассе боевики, позируют уже в Минске с оружием. Наше отношение к воякам, которые в Украине с той или иной стороны воевали – вы знаете. Поэтому разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ. Никаких позеров, никаких боевиков в стране быть не должно», – подчеркнул Александр Лукашенко 14 января 2016 года.

Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы

В 2008 году Первый национальный канал Беларуси сообщил о том, что в Украине существуют военизированные лагеря УНА-УНСО, где проходят подготовку группы радикальных белорусских оппозиционеров: «Авторы программы “Панорама недели” утверждали, что в один из таких лагерей находится в лесном массиве в Тернопольской области Украины, и в начале мая там проходили интенсивные занятия», сообщает интернет-портал Цензор.нет.

К моменту публикации данного материала, позиция официального Киева в отношении последнего заявления лидера Беларуси оставалась неизвестной, однако до сих пор неизвестно никаких фактов из независимых источников, подтверждающих инсинуации белорусской стороны.

Заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, которые предположительно находятся в Литве или Польше, глава МИДа Литвы называет выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

«Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы», – сказал глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс, сообщает агентство BNS, которое цитирует портал Delfi.lt.

О «хороших» белорусах и «плохих» украинцах

Эксперт по вопросам международной безопасности Евгений Жеребецкий говорит о том, что слабость украинской политики на внешней арене в разные периоды истории проводила к провокационным заявлениям и действиям со стороны власти в соседних государствах.

Были ли там, в этих лагерях, конкретные лица или нет – все это нужно исследовать. Но я лично не доверяю заявлениям Александра Лукашенко

«Это делалось и делается специально, чтобы Украине сделать крайне плохо – в этом ключе российская пропаганда, например, работает очень тяжело. При этом работа украинского государственного аппарата и системы принятия решений не выдерживает никакой критики и этим пользуются наши "друзья"», – говорит Евгений Жеребецкий корреспонденту Русской службы Голоса Америки.

Евгений Жеребецкий считает, что в данном случае слова президента Беларуси в отношении лагерей для боевиков на территории Украины не подкреплены никакими расследованиями и фактами.

«Были ли там, в этих лагерях, конкретные лица или нет – все это нужно исследовать. Но я лично не доверяю заявлениям Александра Лукашенко, в них мало последовательности, в его действиях – чести и достоинства. Его главная цель – удержаться при власти», – подчеркивает Евгений Жеребецкий.

Подобные заявления, по мнению эксперта, звучат для того, чтобы создать образ «плохих» украинцев, на фоне, ситуация в Беларуси должна казаться развитой и демократической.

«Конечно, настоящие белорусы только и делают, что думают, как бы улучшить надои молока и вырастить побольше картошки, – иронически замечает Евгений Жеребецкий. – Но тут появляются плохие украинцы, которые взяли оружие в руки.

Сказать, что боевиками могли бы быть россияне – это немного страшно, россияне же ни на кого не нападали, это украинцы взяли в руки оружие и напали на Крым и Донбасс. С поляками раньше отношения были хуже, но сейчас их нужно поддерживать, ведь президент Лукашенко понимает, что Россия также может ему устроить "гибридную войну"».

Слабая украинская внешняя политика, безответственность и непродуманные решения, по мнению Евгения Жеребецкого, всегда приводили к тому, что Украину выбирали в качестве «жертвы» различные режимы – от нацистов в период Второй мировой войны, до коммунистов, преследовавших всех, кто боролся за независимость страны.

О лагерях, которых никто не видел

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, официальный Киев никогда не вел, и не будет вести какую-либо агрессивную политику, направленную на дестабилизацию ситуации в соседних или других страна.

для успокоения общественного мнения используется «украинская страшилка». Технология проведения параллелей. Мол, будете протестовать – будет как в Украине

«Украина никогда не вела не только агрессивную, но и даже системную политику по защите интересов украинцев в других странах. В результате мы имеем полную неуверенность во многих соседях, хотя именно украинская община в других странах должна выступать проводниками идеи мирного сосуществования и мирного приграничья. Речь идет не только о России, к сожалению, аналогичная ситуация складывается и в отношении Румынии, Венгрии и Польши.

По поводу истории в Беларуси и вокруг последних заявлений президента Александра Лукашенко о подготовке на территории Украины «профессиональных протестующих», то бесспорно, такие заявления не должны оставаться без реакции с украинской стороны», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Богдан Петренко считает, что заявления лидера Беларуси «может и не иметь никакого отношения к реальности». Высказывание Александра Лукашенко в подобном ключе, о лагерях в Украине, могло быть спровоцировано, по словам эксперта, недавними общественными протестами в Беларуси.

«Поэтому для успокоения общественного мнения используется «украинская страшилка». Технология проведения параллелей. Мол, будете протестовать – будет как в Украине. С другой стороны, президент Беларуси столько бы не заигрывал с народом, понимает экономическую зависимость от Москвы. Поэтому, пытается подыгрывать Кремлю, указывая, якобы на слабость Украины. Делает он это, вероятно, для очередных экономических бонусов», – утверждает Богдан Петренко.

Богдан Петренко полагает, что нельзя отрицать желание некоторых украинских пассионариев действительно помогать белорусскому народу в борьбе с авторитаризмом Александра Лукашенко.