Глава московского отделения HRW: Единственный закон, который действует в Чечне – «Рамзан сказал»

Накануне исполнилось 10 лет правления в Чечне Рамзана Кадырова. На сегодня республика является одним из самых дотационных регионов России. По статистике, это также самый безопасный регион, в котором, однако, регулярно действуют отряды боевиков.

О противоречиях, динамике развития и правах человека в Чечне автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседовала с главой российского отделения Human Rights Watch Татьяной Локшиной.