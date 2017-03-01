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Глава московского отделения HRW: Единственный закон, который действует в Чечне – «Рамзан сказал»

Глава московского отделения HRW: Единственный закон, который действует в Чечне – «Рамзан сказал»
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Татьяна Локшина – о законе и порядке в Чечне в десятилетнюю годовщину правления Рамзана Кадырова

Накануне исполнилось 10 лет правления в Чечне Рамзана Кадырова. На сегодня республика является одним из самых дотационных регионов России. По статистике, это также самый безопасный регион, в котором, однако, регулярно действуют отряды боевиков.

О противоречиях, динамике развития и правах человека в Чечне автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседовала с главой российского отделения Human Rights Watch Татьяной Локшиной.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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    Дмитрий Шахов

    Оператор, продюсер программы "Настоящее время. Итоги". на "Голосе Америки" с 2014 

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