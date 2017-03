У Литвы нет ностальгии по прошлому, но есть взгляд в будущее

11 марта Литва отмечает День восстановления независимости. В 1990 году в этот день Верховных Совет тогдашней Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости Литвы.

В этом документе, в частности, говорилось: «Литовское Государство акцентирует свою приверженность к общепризнанным принципам международного права, признает неприкосновенность границ, как это сформулировано в Заключительном акте Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятом в 1975 году, гарантирует права человека, гражданина и национальных сообществ».

Литва лидирует в содействии развитию демократии и укреплению трансатлантического сообщества

За прошедшие 27 лет Литва вошла в евроатлантические структуры и в Шенгенскую зону, председательствовала в Совете Европы. 43-й президент США Джордж Буш-младший 22 ноября 2002 года произнес в Вильнюсе речь, фрагмент которой высечен на мраморной доске здания ратуши литовской столицы: “anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America” («каждый, кто выберет Литву в качестве врага, также станет врагом Соединенных Штатов Америки»).

Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп 16 февраля этого года направил президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте телеграмму по случаю Дня восстановления государственности. В поздравлении есть такие слова: «Литва лидирует в содействии развитию демократии и укреплению трансатлантического сообщества.

Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по повышению диверсификации энергетики поддерживают нашу общую цель – укреплять европейскую и региональную безопасность… Более того, вклад Литвы в совместных действиях в Афганистане и борьбе с ИГ демонстрирует ее приверженность укреплению глобальной безопасности».

Корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с непосредственными участниками восстановления независимости Литвы и с теми, кто с особым влиянием следил за подписанием исторического документа в здании Верховного Совета республики.

«Мы пошли по правильному пути»

Пятрас Вайтекунас в те дни был членом Верховного Совета Литовской ССР. Он вспоминает: «Мы стояли в самом начале пути – построения независимого европейского государства. Вся Литва была 11 марта 1990 года у радиоприемников и телевизоров. Все ждали, когда парламент страны вернет Литву на путь независимости.

Мне кажется, что самое главное для них – возможность свободно выбирать образ жизни

Люди очень надеялись, что это произойдет, но мало кто представлял себе в тот момент, что нас ждет. Но я думаю, что мы пошли по правильному пути, и, несмотря на те трудности, что были тогда, и не до конца преодолены сейчас, мы принадлежим к европейской цивилизации и продолжаем идти правильным путем», – убежден Пятрас Вайтекунас.

Собеседник «Голоса Америки» отмечает, что многие его сограждане ожидали более быстрых изменений в жизни Литвы и достижения общеевропейских стандартов без больших потрясений.

«Очень серьезно изменилось наше общество, – продолжает он. – Новое поколение, которое активно участвует в общественной жизни, не только не приемлет лагерного советского менталитета, но понемножку отходит и от менталитета “общества потребления”.

Мне кажется, что самое главное для них – возможность свободно выбирать образ жизни. То есть, не так важно много всего иметь и зарабатывать много денег, как самому определять: где и как жить», – считает один из участников процесса восстановления литовского независимости.

В дальнейшем Пятрас Вайтекунас был старшим помощником президента Литовской Республики по вопросам внешней политики, советником министра иностранных дел, а 2006 – 2008 годах – главой МИД. Сегодня он на пенсии, но на общественных началах трудится советником Совета национальной безопасности и обороны Украины. И по этой причине большую часть своего времени проводит в Киеве.

«У нас нет ностальгии по прошлому, но есть взгляд в будущее»

А одним из тех, кто 11 марта 1990 года неотрывно следил за происходящим в зале заседаний Верховного Совета Литвы, был студент 4 курса Вильнюсского педагогического института, а ныне – генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис.

Он вспоминает, что вечером того дня у них в семье сломался большой телевизор, и они установили портативный “Silelis” на табуретку посреди гостиной и сгрудились вокруг него.

главное наше достижение, и чем мы отличаемся от некоторых наших соседей – у нас нет ностальгии по прошлому

«Конечно, это был один из тех дней, которые останутся в памяти на протяжении всей жизни. А я накануне еще и узнал, что стану отцом, поэтому для меня тот день вдвойне знаменательный», – отмечает генконсул Литвы. И добавляет: «Для нынешнего поколения литовцев это, наверно, самый главный день».

Дайнюс Нумгаудис добавляет, что события 11 марта 1990 года стали кульминацией тех двух лет, что прошли с момента образования «Саюдиса». «Поэтому подписание Акта о восстановлении независимости воспринималось как нечто само собой разумеющееся.

Разумеется, мы не думали, что нам будет легко строить наше независимое государство, но никто не знал, что через две недели начнется блокада со стороны правительства Советского Союза, что будут человеческие жертвы и что нас ждут полтора года очень трудной жизни до того, как наша независимость будет признана», – продолжает глава дипломатического представительства Литвы в Санкт-Петербурге.

На вопрос, как изменилось за прошедшие 27 лет литовское общество, Дайнюс Нумгаудис ответил: «Об этом лучше всего судить людям, которые в Литве не живут. Потому что, будучи максималистами, мы пытаемся и себе и другим сказать, что мы еще очень многого не достигли, что у нас много недостатков.

Но наши гости и наши соседи видят, как в Литве все изменилось, и не только внешне. Мы стали членами Евросоюза и НАТО, мы принимаем участие в важнейших мировых событиях – уже председательствовали в Европейском Союзе и в течение двух лет, наряду с другими странами, были членами Совета Безопасности ООН. Наша экономика поставлена на нормальные рельсы развития, и все это радует».

При этом генеральный консул Литвы признает, что в обществе присутствуют разные настроения: «Конечно, надежд у многих людей было больше. Сейчас все признают, что самая главная проблема – эмиграция из Литвы.

С другой стороны, будучи внутри системы открытых границ и общеэкономического пространства быть сегодня в Вильнюсе, а завтра – в Копенгагене или в Афинах и работать там – это, конечно большое достижение», – подчеркивает Дайнюс Нумгаудис.

И заключает: «Но самое главное наше достижение, и чем мы отличаемся от некоторых наших соседей – у нас нет ностальгии по прошлому. Зато есть взгляд в будущее».

«Нас никто не называл националистами»

Еще один собеседник «Голоса Америки» – профессор университета Витаутаса Великого в Каунасе Гинтаутас Мажейкис – 27 лет назад тоже был студентом. Он учился на философском факультете тогдашнего Ленинградского государственного университета.

К нам приходили активисты Ленинградского народного фронта, бывал и Анатолий Собчак

«В то время у нас уже около года существовало местное отделение движения “За Саюдис”, и к нам приезжали участники этого движения из Литвы и иногда даже останавливались в нашем общежитии на Васильевском острове.

Мы шили национальные триколоры и ходили с ними на Дворцовую площадь, где довольно часто собирались большие митинги в поддержку Грузии и Литвы.

Также у нас была совместная литовско-латвийско-эстонская организация “Baltikum”, которая действовала в Москве и Ленинграде и несколько раз в год проводила различные мероприятия.

К нам приходили активисты Ленинградского народного фронта, бывал и Анатолий Собчак, и мы говорили о важности солидарности и координации действий в борьбе за демократию», – рассказывает профессор Мажейкис. И продолжает, что в Литве и других государствах Балтии очень ценили поддержку российских демократов во главе с Борисом Ельциным.

Впрочем, иным, чем сейчас было и отношение со стороны простых людей. «Это было удивительно: нас никто не оскорблял и не называл националистами. Я помню, что мы ездили в ленинградских автобусах с нашими флагами, и к нам относились очень дружелюбно», – отмечает Гинтаутас Мажейкис.

После выхода из состава СССР Литва взяла курс на и присоединение Европейскому Союзу, построение правового государства и создание развитого гражданского общества. «Конечно, это было непросто, и пришлось преодолевать большие трудности, в том числе, связанные с коррупцией. Конечно, сохраняются проблемы и сейчас, особенно – дисбаланс с миграцией, о чем очень любят говорить в России».

При этом эксперт отмечает, что свобода выезда, это – то, к чему стремилась Литва, поскольку открытые границы являются один из признаков свободной экономики. Проблема лишь в том, что пока не удалось достичь такого же уровня обратного процесса – въезда в Литву в порядке обмена студентов и рабочей силы из других стран Евросоюза.

Однако, в последнее время отмечается приток экономических и политических эмигрантов из России, что может внести позитивные изменения в тот дисбаланс, о котором говорил Гинтаутас Мажейкис.