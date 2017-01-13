Италия стремится противодействовать росту влияния России

ЛОНДОН – Италия на этой неделе вновь открыла посольство в ливийской столице, Триполи.

Она первой из западных стран решилась на такой шаг после того, как в 2015 году большинство дипмиссий покинули страну во время обострения конфликта между конкурирующими фракциями.

Из-за возникшего хаоса Ливия стала одним из главных перевалочных пунктов для мигрантов, направляющихся в Италию. Однако, по словам аналитиков, решение Италии также нацелено на противодействие растущему влиянию России на нестабильную ливийскую политику.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано назвал открытие посольства «большим дружеским жестом в отношении ливийского народа» и пообещал ввести дополнительный контроль над миграцией с ливийских берегов.

Аналитик компании Eurasia Group Рикардо Фабиани считает, что это решение отчасти обусловлено внутренней политикой.

«Все знают, что миграция будет ключевой темой следующей предвыборной кампании, так что правительство по сути пытается вмешаться», – сказал он.

Этот жест также служит выражением поддержки правительству национального единства, которое страдает от внутренних противоречий, продолжая попытки доказать свою легитимность. Представитель Лиги арабских государств в Ливии Салахдин Аль-Джемали предупредил на этой неделе, что для страны настал решающий момент.

На востоке Ливии действует конкурирующая администрация, находящаяся под контролем генерала Халифы Хафтара, главы Ливийской национальной армии.

В ноябре прошлого года Хафтар встретился в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, попросив Россию о военной помощи. На этой неделе, после того как российский авианосец «Адмирал Кузнецов» пришвартовался в городе Тобрук на востоке Ливии, Хафтара пригласили на борт, чтобы встретиться с представителями высшего военного командования.

«Генерал Хафтар – идеальный посредник для России, потому что он очень хочет восстановить в Ливии старый порядок, – отмечает Фабиани. – И это очень похоже на ситуацию, которая сложилась для России в Сирии: поддерживать кого-то, кто хочет восстановить старый порядок, восстановить контроль над Ливией».

Решение Москвы поддержать Хафтара создает очередную сферу потенциального соперничества между Россией и Западом.

«Очевидно, что их конечная цель – поддержать Хафтара, убедиться, что он сможет победить и править Ливией, и усилить своей влияние в регионе, – считает Фабиани. – Совершенно ясно, что они ждут, пока Трамп станет президентом США, чтобы понять, каковы новые правила игры в Ливии».

Если правила игры изменятся, аналитики полагают, что дальнейшее вмешательство иностранных государств может еще больше дестабилизировать ситуацию в Ливии.