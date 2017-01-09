Керри принес извинения за дискриминацию ЛГБТ

Госсекретарь США Джон Керри принес извинения за имевшее место в прошлом притеснение членов ЛГБТ-сообщества, подчеркнув стремление Госдепартамента обеспечить равное обращение со всеми сотрудниками.

«На всем протяжении своей карьеры, в том числе – на посту госсекретаря, я всегда решительно поддерживал ЛГБТ-сообщество, считая, что уважение прав человека должно включать уважение ко всем людям. ЛГБТ-сотрудники являются уважаемыми членами коллектива Госдепартамента и коллегами, посвятившими себя служению стране», – заявил Керри.

В течение последних лет Госдепартамент добивался, чтобы члены семей ЛГБТ-сотрудников получили ту же степень защиты за рубежом, что и семьи других сотрудников. В 2015 году с целью дальнейшего продвижения прав ЛГБТ Керри назначил первого в истории специального посланника по правам человека для членов ЛГБТ-сообщества.

По словам Керри, в прошлом Госдепартамент принадлежал к государственным и частным организациям, допускавшим дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основании их сексуальной ориентации, вынуждая некоторых сотрудников увольняться или отказываясь брать на работу некоторых соискателей. «Эти действия были неправильными тогда – точно так же, как они были бы неправильны сегодня», – подчеркнул госсекретарь.

«От имени Госдепартамента я приношу извинения всем, кого затронули эти действия, и вновь заверяю в твердой приверженности Госдепартамента идеям многообразия и инклюзивности для всех наших сотрудников, в том числе для членов ЛГБТ-общины», – заявил Керри.