Марин Ле Пен встретилась с Владимиром Путиным

МОСКВА — Лидер французской крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен была принята в Москве 24 марта «по высшему разряду» – с ней побеседовал президент России Владимир Путин. Их личная встреча произошла впервые.

Марин Ле Пен – кандидат в президенты Франции и сейчас один из фаворитов гонки, первый тур голосования должен состояться 23 апреля. В то же время, Ле Пен испытывает сложности: в начале марта Европарламент снял с нее депутатскую неприкосновенность, и теперь Ле Пен могут быть предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая обвинение в распространении материалов с особо жестокими сценами насилия.

Глава «Национального фронта» в последние годы наладила отношения с российскими властями: в 2016 году ее принимали в Государственной Думе, а в 2014 году, Ле Пен взяла кредит в российском банке. Она критиковала западные санкции против России, введенные в связи с аннексией Крыма, а 17 марта в интервью газете «Известия» заявила, что в случае победы на президентских выборах «признает Крым частью России».

Неожиданное приглашение в Кремль

В свой нынешний приезд в Москву Марин Ле Пен также посетила Государственную Думу и встретилась с ее руководством. Председатель палаты Вячеслав Володин подарил лидеру «Национального фронта» книгу российских авторов, где ее сравнивают с Жанной д'Арк, а председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «французское общество сегодня доверяет таким, как Марин Ле Пен, и она очень харизматичный человек».

После бесед в Госдуме Ле Пен оказалась в Кремле, о чем раньше объявлено не было: она «посетила в Кремле в Патриарших палатах выставку французских произведений искусства, и по этому случаю она была приняла в Кремле президентом Путиным», как о том сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позже были распространены цитаты с этой встречи, где Ле Пен заявила Путину: «Мы с вами принадлежим к странам, которые относятся к реальным борцам с терроризмом».

Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что согласен с этим, и поддержал тему: «Полностью с вами согласен в том, что только объединяя наши усилия, мы можем эффективно бороться с угрозой терроризма». Путин также подчеркнул, что Москва не будет себя ограничивать во встречах с различными французскими политиками: «Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также как делают наши партнеры, например, в Европе, в США».

Зачем лидеру одной из наиболее популистских сил Франции понадобилось увидеться с Владимиром Путиным? Чего от этой встречи хотел сам Путин? Об этом рассуждают эксперты по российско-французским отношениям.

Игорь Бунин: В Кремле поняли, что Фийон не победит, и решили принять Ле Пен

Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин говорит, что для Марин Ле Пен встреча с президентом России является логичным шагом: «У нее очень низкий международный статус. Она его повышает, недавно даже ездила за этим в Ливан, где сделала неплохой резонанс, отказавшись надевать платок ради встречи с муфтием, и это ее электоратом было воспринято хорошо, но вообще ее мало кто хочет принимать, особенно в развитых странах. Для нее встреча с Путиным – логичный шаг, учитывая то, что она давно налаживала мосты с Москвой, признала присоединение Крыма и выражала приязнь к Путину много раз».

Игорь Бунин полагает, что встреча Ле Пен с президентом РФ не отразится на ее перспективах быть избранной президентом Франции: «Я думаю, что эта встреча ее позиций не изменит: в первом туре выборов она будет первой или второй, даже наверняка второй, а во втором проиграет Эмманюэлю Макрону».

Что же касается того, зачем эта встреча была Путину, то, по мнению политолога, тут сыграли два фактора: «Во-первых, низкий статус на этих выборах Франсуа Фийона (бывший премьер-министр Франции, сторонник близких отношений Франции и России — Д.Г.), его рейтинг опустился сейчас до 17-18%, шансов выйти во второй тур у него практически нет, против него возбуждается одно дело за другим, в Кремле понимают, что он не проходит, и поэтому была приглашена Марин Ле Пен. Во-вторых – негативное отношение в Кремле к Макрону, на мой взгляд, совершенно несправедливое».

Бунин допускает, что может произойти непредвиденное, и шансы Ле Пен на победу увеличатся, но это не приведет к сенсационными результатам: «Настроения против истеблишмента во Франции очень сильные, и очень силен уровень пессимизма, он сильнее, чем во многих других странах Европы. И может возникнуть ситуация, когда рациональный момент уступит место иррациональному. Но, на счастье Франции, объявился Макрон, который тоже себя объявляет антисистемным политиком, но при этом не будет ломать французское общество, потому что выход из ЕС, к чему призывает Ле Пен – это сильный слом французского общества».

Андрей Жвирблис: Образ Путина совпадает с эстетикой «Национального фронта»

Эксперт по внутренней политике Франции, журналист Андрей Жвирблис рассказывает о том, как к Владимиру Путину, а значит, и ко встречам с ним, относятся в разных частях французского политического спектра: «В последнее время, особенно после того, как Россия влезла в Сирию, приблизительно 70% французов считают Путина злодеем, согласно опросам. Но это, как всегда, “средняя температура по больнице”. Среди левых избирателей к такой точке зрения склоняется, скажем, процентов 90. Среди правых избирателей около 50% считают Путина авторитарным правителем, не вполне рукопожатным, и есть определенный процент, процентов двадцать, которые считают, что он замечателен. Есть и небольшое количество людей, которые считают его великим человеком».

Однако у сторонников Марин Ле Пен, продолжает Андрей Жвирблис, симпатии следуют за лидером: «Там как раз тенденция строго противоположная – из них подавляющее большинство считает Путина классным. Тут надо еще понимать, что речь идет не только об идеологии, а о некоей эстетике - эстетика “Национального фронта” приветствует образ мачо с голым торсом на коне».

Жвирблис также считает, что визит Ле Пен в Москву на ее электоральных перспективах не скажется: «Те, кто за Ле Пен не голосовал и голосовать не будут ни в коем случае. А ее электорат еще больше укрепится в том, что она мощный лидер, которого принимают президенты больших ядерных держав».

При этом Жвирблис полагает, что на мнение французских граждан о России продолжает существенно сказываться то, как именно Москва действует в Сирии: «Во французском общественном мнении Украина по сравнению с Сирией стоит на втором плане. Сирия волнует всех, арабское население во Франции многочисленно и связи с Сирией традиционны. Резкое падение рейтинга Путина во Франции связано не с Крымом, а именно с сирийской историей».