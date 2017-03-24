Марин Ле Пен призвала Россию и Францию объединить усилия

Кандидат в президенты Франции посетила Москву менее чем за месяц до выборов
Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен в ходе визита в Россию призвала объединить усилия двух стран.
Ле Пен, приехав в Москву менее чем за месяц до выборов во Франции, посетила нижнюю палату российского парламента, где заявила, что Россия и Франция должны работать вместе, чтобы спасти мир от глобализма и исламского фундаментализма.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал визит Ле Пен храбрым поступком, сообщает агентство «Интерфакс».
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