Трампа хотят обвинить в нарушении положения Конституции об этике

Дональд Трамп занимает должность президента США лишь несколько дней, но уже может стать ответчиком по иску организации, которая считает себя блюстителем этики и обвиняет нового главу государства в нарушении расплывчатого положения Конституции.

Некоммерческая организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) заявила о намерении подать иск в федеральный суд в Манхэттене в понедельник.

Конституционное положение о вознаграждениях запрещает иностранным органам власти, включая правительства, делать выплаты или подарки президенту без одобрения Конгресса.

Согласно газете New York Times, которая первой сообщила об иске в воскресенье, истцы не добиваются какого-либо возмещения денежного ущерба, но просят суд прекратить получение президентом выплат от иностранных «субъектов».

Организация утверждает, что поскольку Трамп отказался полностью самоустраниться от своего бизнеса, «он получает средства и пользуется расположением иностранных правительств в виде постояльцев и мероприятий в его отелях, аренды принадлежащих ему зданий и ценных строительных сделок за рубежом».

Один из адвокатов Трампа Шерри Диллон заявила ранее в этом месяце: «Когда писалась Конституция, никто бы не подумал, что оплата гостиничного счета является вознаграждением».

Исполнительный директор «Граждан за ответственность и этику в Вашингтоне» Ной Букбайндер заявил: «Мы рассчитывали, что до этого не дойдет. Мы надеялись, что президент Трамп предпримет необходимые шаги, чтобы избежать нарушения Конституции, еще до вступления в должность».

Сын Трампа Эрик заявил New York Times, что иск является «ни чем иным, как преследованием ради политических целей» и охарактеризовал ситуацию, как «очень печальную».

Президент Трамп недавно объявил о создании траста, с помощью которого два его взрослых сына, Дональд Трамп-младший и Эрик, а также один из руководителей его компании Trump Organization, будут управлять его бизнес-интересами по всему миру. План Трампа не предусматривает продажу всех его активов и размещение его состояния в «слепом» трасте. В этом случае он бы не знал, как инвестируются его деньги.

Специалисты по этике считают, что любое другое решение, кроме размещения активов в «слепом» трасте, делает Трампа уязвимым для постоянных вопросов о том, учитывает ли он свои финансовые интересы, принимая решения в качестве президента.

«Граждане» считают, что, когда президент Трамп будет вести переговоры по торговым соглашениям с разными странами, «американский народ никак не сможет узнать, думает ли он также о выгоде для Трампа-бизнесмена».

«Президент Трамп выступал под лозунгом “Америка прежде всего”, – говорит Букбайндер. – Можно было предположить, что он захочет строго соблюдать положение Конституции об иностранных вознаграждениях, поскольку оно было включено, чтобы гарантировать, что наши чиновники думают прежде всего об американцах, а не об иностранных правительствах».

Одним из юристов организации является Норм Айзен – адвокат администрации Обамы по вопросам этики. Он сообщил New York Times, что иск является способом получить копию налоговой декларации Трампа, чтобы должным образом оценить деловые связи президента и его обязательства перед зарубежными правительствами, в том числе – в Китае и России.