Зачем Сергей Лавров приезжал в Сухуми?

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе своего двухдневного визита в Абхазию провел встречи с сепаратистскими лидерами этого отколовшегося региона. Как заявил СМИ де факто президент Абхазии Рауль Хаджимба, во время переговоров с Лавровым они обсудили вопрос выдачи жителям Абхазии российского гражданства в упрощенном порядке, а также «вопросы, связанные с границей и инвестиционной программой».

В свою очередь, Лавров заявил, что в ходе встречи, стороны подтвердили выполнение «всех договоренностей», предусмотренных интеграционным договором 2014 г. «О союзничестве и стратегическом партнерстве», рассмотрели ход продвижения соответствующих отраслевых документов, и «подтвердили обоюдную нацеленность на углубление... союзничества... стратегического партнерства во всех областях, с упором на торгово-экономические и инвестиционные связи».

Что касается вопроса границы и имущественных прав, то глава российского МИДа еще до встречи с Хаджимбой отметил, что Россия заинтересована в обеспечении равных прав для всех жителей Абхазии.

«Нужно рассмотреть темы, которые у нас остаются для доработки – это и граница, это и имущественные отношения. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать ваш курс на обеспечение каждому жителю Абхазии равных прав, чтобы все себя здесь ощущали спокойно, в национальном согласии», – сказал Лавров, открывая переговоры.

Напомним, Сухуми еще в 2010 году отклонил предложение, полученное от МИД России, о восстановлении имущественных прав граждан России в Абхазии. Как писали тогда абхазские СМИ, предложение России вызвало подозрения, что в случае, если проект будет одобрен, он создаст юридическую основу для беженцев грузинской национальности, являющихся гражданами РФ, предъявлять права на свое имущество в Абхазии.

По данным переписи населения 1989 года, 48% населения Абхазии составляли грузины, 17% – абхазы, и 14,52% – армяне. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19,26%, а доля этнических абхазов выросла до 50,71%.

Что касается армян, то по абхазским официальным данным, на сегодняшний день они составляют 17,32% населения Абхазии. Армянские НПО оспаривают это, утверждая, что местные власти искуственно занижают численность этой этнической группы, и что в действительности армяне составляют от 35 до 45% нынешнего населения Абхазии.

Также, примечательно, что в результате переговоров в 2011-ом году между Российской Федерацией и абхазской комиссией по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств в Черном море, территориальные претензии России к сепаратистским властям сократились до одной приграничной абхазской деревни Аибга.

«Сложный сосед и сложный партнер»

В Тбилиси резко отреагировали на визит Лаврова в Абхазию. Как представители власти, так и оппозиции обвинили Россию в посягательстве на государственный суверенитет Грузии и в грубом нарушении международных норм.

Наша цель – максимально уменьшить риск насилия, опасности, но, в то же время максимально сохранить актуализацию темы оккупированных территорий

Представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений Зураб Абашидзе подтвердил в интервью грузинским СМИ 18-го апреля, что российско-грузинские отношения находятся в тупике. Абашидзе осудил визит Лаврова в Абхазию и отметил, что Россия «пытается такими действиями узаконить так называемую новую реальность, которая появилась в результате войны 2008 года», т.е. когда Москва признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии.

«Этому мы должны противостоять очень активной политикой, поддержкой международного сообщества...То, что Россия – очень сложный сосед и сложный партнер – это, мне кажется, ясно для всех. Это так не только для Грузии, но и для многих других государств, в том числе и европейских стран… Наша цель – максимально уменьшить риск насилия, опасности, но, в то же время максимально сохранить актуализацию темы оккупированных территорий», – заявил Зураб Абашидзе.

«Упрочить позиции»

Лавров мог направить в Сухуми своего заместителя, и уже это сепаратисты посчитали бы большой честью

Эксперт Заал Анджапаридзе напомнил в интервью с Русской службой «Голоса Америки», что в первый день своего визита в оккупированную Абхазию, Лавров принял участие в церемонии открытия нового здания российского представительства в Сухуми.

Анджапаридзе считает неслучайным присутствие главы российского МИДа на таком «обыденном» мероприятии, тем более в Абхазии, которая, несмотря на признание со стороны России, по словам эксперта, не представляет для Москвы особой важности. Это подтверждается хотя бы тем, что даже визиты на уровне заместителей российских министров в этот регион нечасты.

«Лавров мог направить в Сухуми своего заместителя, и уже это сепаратисты посчитали бы большой честью. Но личным визитом он постарался упрочить позиции нынешнего режима и де факто президента Хаджимбы, у которого не совсем простые отношения с оппозицией. В то же время, это посыл и для Тбилиси и Запада насчет того, что Москва не намерена пересмотреть свою позицию в отношение признания Абхазии», – полагает эксперт.

Напомним, что срок президентства Хаджимбы истекает в 2019-ом году, однако оппозицияуже не первый месяц требует его отставки, в том числе посредством масштабных акций, которые прошли в Сухуми в декабре прошлого года.

Что касается возможных последствий визита Лаврова для отношений России и Грузии, Анджапаридзе считает, что Москву устраивает нынешний уровень отношений с Тбилиси и она не видет нужды в их пересмотре в том случае, если Тбилиси не предпримет каких-то «резких шагов».

«Стабильность и манипуляции»

Специалист по вопросам Абхазии профессор Заза Цурцумия также полагает, что Россия не собирается нормализовать отношения с Грузией, и что её вполне устраивает нынешнее положение дел. Одновременно политолог считает, что визит Сергея Лаврова в Абхазию не имеет целью оказание давления на Грузию.

Россия и так полностью контролирует Абхазию, и если на то будет желание Москвы, РФ поглотит не то что крошечное село Аибгу, а всю Абхазию

По его словам, для этого Россия больше делает ставку на усиление в Грузии своей информационно-пропагандистской деятельности и попытки создать «общественное лобби». В данной связи эксперт напомнил результаты недавних исследований ряда НПО, подтверждающих усиление антизападной пропаганды в грузинских СМИ.

Цурцумия считает, что Россия заинтересована в сохранении стабильности в Абхазии и избежании внутреннего противостояния, опасность чего реальна на фоне «непрекрытого недовольства» оппонентов нынешним сухумским режимом. Соответственно, визит Лаврова, говорит он, скорее выражает поддержку команде сепаратистов, находящихся у власти в Абхазии.

В то же время, по мнению эксперта, разговоры о восстановлении имущественных прав граждан и проведении так называемой границы между РФ и Абхазии «несерьезны». Он утверждает, что Москва манипулирует данными темами в собственных целях. В частности, политолог считает, что тема деревни Аибга используется для иллюстрации того, что якобы Рауль Хаджимба «защищает интересы абхазов» в переговорах с Россией, а тема восстановления имущественных прав – для запугивания самих абхазов.

«Россия и так полностью контролирует Абхазию, и если на то будет желание Москвы, РФ поглотит не то что крошечное село Аибгу, а всю Абхазию. Касательно восстановления имущественных прав, этнических русских в Абхазии никто не посмеет обделить и без специальных договоренностей, а что касается этнических грузин с гражданством РФ, то им никто ничего не вернет. Грузинам в Гальском районе Абхазии только из-за их этнической принадлежности не выдают даже абхазские документы, так что говорить о возвращении домов, на данном этапе просто смешно», – считает Заза Цурцумия.