Тбилиси: Визит Лаврова в Сухуми является грубым нарушением международного права

Грузинский МИД расценил визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Абхазию, а также открытие там нового здания незаконного дипломатического представительства России, как посягательство на государственный суверенитет Грузии и грубое нарушение международных норм.

«Подобные действия являются продолжением провокационной политики Москвы против грузинского государства и ставит целью узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства путем этнической чистки и военной оккупации.

Подобными незаконными действиями Российская Федерация безрезультатно пытается легитимировать оккупационный режим» – сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства от 18-го апреля.

Грузинский МИД призвал российскую сторону к прекращению «практики провокационных действий», уважению территориальной целостности государства и следованию международным обязательствам, включая те, которые Москва взяла на себя подписав 12 августа 2008 года соглашение о прекращении огня.

Примечательно, что как сообщил ранее российский МИД, Сергей Лавров будет находиться в Абхазии 18 и 19 апреля. Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России, а также проведет встречи с де факто президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и министром иностранных дел сепаратистского региона Дауром Кове.

Согласно информации российского МИДа, визит Лаврова «призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства».

«Политика привилегированных интересов»

Поездку Лаврова в Абхазию подверг критике и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В его заявлении подчеркивается, что визит представителя иностранного государствав Грузию и функционирование любого представительства на ее территории возможно исключительно с согласия Тбилиси.

В противном случае, говорится в заявлении Маргвелашвили, такие действия являются «грубым нарушением» как грузинского законодательства, так и международного права. Грузинский президент заявляет, что «имитируя» международные отношения, на самом деле Москва старается «легализовать» собственное присуствие на оккупированных территориях Грузии.

«Крайне тревожно, что на политику стратегического терпения властей Грузии и конструктивные шаги, сделанные для стабилизации положения, Российская Федерация отвечает очередными действиями, направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии, что еще больше способствует сохранению напряженного положения» – заявил 18-го апреля грузинский президент.

Маргвелашвили призвал международное сообщество «строго осудить так называемую политику привилегированных интересов России» и противостоять очередному посягательству на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Одновременно президент Грузии призвал Россию к конструктивному диалогу и со стороны Грузии высказал готовность обсуждать любой вопрос в дипломатическом ключе.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, в свою очередь, напомнил в комментарии для СМИ, что глава российского МИДа и ранее посещал Абхазию, в частности, в 2008, 2009 и 2011 годах. Помимо этого, по его словам, «Россия сделала в последнее время и другие деструктивные шаги по отношению к Грузии», которые противоречат нормам международного права.

«Говорить громче»

Секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили одновременно заявил, что Грузия должна добиться чтобы Россия заплатила «политическую цену» за свои незаконные действия, и что Тбилиси должен начать «громко говорить» о шагах, которые необходимо предпринять вместе с международным сообществом для приостановления российской аннексии грузинских территорий.

«Необходимо делать протестные заявления. Ни в коем случае не стоит думать, что заявления стали рутинными и они больше ничего не значат. Напротив, мы и наши политические партнеры должны говорит гораздо громче. Недопустимо примириться с такими действиями», – заявил 18-го апреля журналистам глава грузинского Совбеза.

«Неэффективная политика»

Грузинская оппозиция считает, что именно нынешние грузинские власти способствовали усугублению незаконной деятельности России. Как заявили в партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), на протяжении последних лет правительство Грузии было «вредительски пассивно» в вопросе противостояния российской оккупации и активизации поддержки международных партнеров.

А это, как утверждают в ЕНД, создало предпосылку того, что Москва более уверенно развернула свою агрессию против Грузии.

Одновременно в оппозиционной «Европейской Грузии» считают, что политика нынешнего правительства в отношение оккупированных территорий «неэффективна».

Как заявил СМИ депутат парламента от этой партии Гиги Церетели, власти не должны лишь ограничиваться заявлениями, осуждающими действия России, а разработать реальный анти-аннексионный план, который должен подразумевать объединение международного сообщества в поддержку суверенитета Грузии, а также и вопрос возможного исключения России из различных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, членом которых она является.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.