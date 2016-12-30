В России предложено объявить персонами нон грата 35 дипломатов США

Министерство иностранных дел России МИД предложило объявить персонами нон грата 35 американских дипломатов – 31 сотрудника посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мера предложена в ответ на высылку такого же числа российских дипломатов из США в связи с обвинениями в кибератаках на американские политические организации в преддверии президентских выборов.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность – это закон дипломатии и международных отношений, – заявил министр. – Поэтому МИД России вместе с нашими коллегами из других ведомств внес на рассмотрение Президента России предложение о том, чтобы объявить persona non grata 31 сотрудника Посольства США в Москве и 4 дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на ул. Дорожная. Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке».

Лавров также отметил, что обвинения США во вмешательстве РФ в американские выборы безосновательны. По его словам, администрация Обамы обвиняет Россию «во всех смертных грехах, в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив».

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил сожаление, что администрация президента США Барака Обамы заканчивает свой срок "антироссийской агонией".

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP», – написал Медведев в своем микроблоге в Твиттере.

В переводе с английского RIP означает «покойся с миром» – явный намек на скорое завершение полномочий администрации президента Обамы, который передаст полномочия Дональду Трампу 20 января.

Президент Барак Обама ввел новые санкции против России в связи с ее кибератаками, вмешательством в ноябрьские президентские выборы и другими действиями, в том числе недружественными акциями в отношении американских дипломатов в Москве.

Обама назвал эти меры «необходимым и уместным ответом на действия, призванные причинить вред американским интересам вопреки принятым международным нормам поведения».

Санкции, введенные президентом в четверг, нацелены против девяти физических и юридических лиц: российских спецслужб ГРУ и ФСБ, четырех офицеров ГРУ и трех компаний, предоставлявших материальную поддержку кибероперациям ГРУ.

Кроме того, под санкции попали россияне Евгений Богачев и Алексей Белан, которых Министерство финансов назвало «заядлыми преступниками», ответственными за кражу более 100 миллионов долларов из американских банков и компаний.

В дополнение к этому, 35 российским дипломатам в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну, поскольку они действовали «вопреки принятым международным нормам поведения».

Представителей российских властей также лишат доступа в два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Это было сделано в ответ на притеснения и физическое насилие в отношении американских дипломатов в Москве.