Сергей Лавров против «Голоса Америки»

Пресс-секретарь МИДа РФ извинилась перед журналистом Русской службы «Голоса Америки» за высказывания, сделанные министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе соситоявшейся во вторник пресс-конференции, в которых он в ложном свете представил работу «Голоса Америки» и поставил под сомнение достоверность этого информационного ресурса.

Несколько часов спустя, на своей личной странице в «Фейсбуке», Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу, корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» в Москве.

Во вторник, выступая на пресс-конференции в Москве, Сергей Лавров подверг критике опубликованную 6 января Русской службой «Голоса Америки» статью, в которой отмечается, что российские официальные лица, вопреки обыкновению, на тот момент не ответили на высказанные американскими разведывательными ведомствами утверждения о том, что российские хакеры вмешивались в президентскую кампанию в США.

В начале января американские официальные лица представили членам Сената США свидетельства в поддержку утверждений о действиях российских хакеров. Рассекреченный вариант доклада был передан СМИ 6 января – и в тот же день официальные лица провели для избранного президента США детальный брифинг, состоявшийся в Trump Tower в Нью-Йорке.

Выступая во вторник, Лавров некорректно заявил, что статья «Голоса Америки» была опубликована 9 января, – в тот же день, когда российские официальные лица опубликовали свой первый официальный ответ на утверждения американской стороны, охарактеризовав их как «полномасштабную охоту на ведьм». Министр иностранных дел РФ упрекнул «Голос Америки» в том, что материале Русской службы не сообщается о реакции России, которая в действительности последовала лишь через три дня после того, как статья была опубликована.

Министр обвинил сотрудника Русской службы – журналиста Данилу Гальперовича – во лжи относительно российской реакции на выводы разведки США, назвав его статью «туфтой», произведенной новостной организацией, «финансируемой Госдепартаментом США».

«Вот такую правду несет «Голос Америки», – заявил Лавров. – Хотя на самом деле в данном случае он врет потому, что к тому времени, когда он делал подобные заявления… выступили и г-н Песков, и г-жа Захарова, и представители комитетов по иностранным делам. Но вот эта вот туфта, извините за грубое слово, выдается через службу, через радиослужбу, которую финансирует Государственный департамент Соединенных Штатов Америки».

В обнародованном 9 января ответе на рассекреченный доклад разведслужб США, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг их выводы, назвав их «любительскими» и «эмоциональными». В тот же день Русская служба «Голоса Америки» сообщила о заявлении Пескова.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт заявила, что, говоря о статье «Голоса Америки», Лавров допустил ошибку. «"Голос Америки" сообщил о российской реакции в тот день, когда она появилась, – отмечается в ее заявлении. – Кроме того, «Голос Америки» финансируется Конгрессом США, а не Госдепартаментом, как утверждает Лавров».

Позднее во вторник пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова признала неточность высказывания министра. «Уважаемый Данила, я приношу извинения за ошибку: статья Вами написана 6 января, а не 9 января… Ошибка есть ошибка, и за нее приношу Вам извинения».

Опубликованная 6 января статья Гальперовича была озаглавлена «Москва ответила полным молчанием на публикацию данных разведки США». В статье Гальперович отметил, что в течение нескольких дней после предания гласности полученной спецслужбами информации не прозвучало никаких комментариев со стороны российских официальных лиц, обычно быстро реагирующих на обвинения США в адрес Москвы. Он сообщил, что, на момент написания статьи не было никаких заявлений со стороны Кремля, МИДа России, российских парламентских комитетов по иностранным делам или российских военных.

На пресс-конференции во вторник Лавров отметил, что несколько российских официальных лиц прокомментировали обнародованный разведкой США доклад 9 января.

Гальперович, который живет в Москве, выразил беспокойство в связи со словами главы МИДа РФ. «Комментарий Лаврова создает впечатление, будто «Голос Америки» намеренно распространяет ложную информацию», – подчеркнул он.

Лавров высказал свои замечания по поводу статьи «Голоса Америки», читая заранее подготовленный текст в ответ на вопрос журналиста государственной телекомпании RT. По словам Гальперовича, неясно, почему Лавров неправильно указал дату выхода его статьи – 6 января вместо 9-го. «Со стороны пресс-службы Министерства иностранных дел России было крайне непрофессионально предоставить ему такую информацию», – заметил журналист.

В рассекреченном кратком варианте брифинга, обнародованном 6 января директором национальной разведки США Джеймсом Клэппером, делается вывод, что президент России Владимир Путин лично санкционировал проведение в 2016 году кампании с целью оказать влияние на ход президентских выборов в США.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытке вмешательства в предвыборную борьбу в США.