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Лавров предупредил Запад об опасности вмешательства в политику Македонии

Сергей Лавров

Сергей Лавров

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Тем временем министр иностранных дел Македонии выразил беспокойство по поводу деятельности России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предостерег западные страны против дестабилизации политической ситуации в Македонии.

Его комментарии прозвучали на пресс-конференции в Москве менее чем через два дня после того, как еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан посетил Скопье в очередной попытке помочь стране выйти из политического тупика, из-за которого македонским партиям не удается сформировать правительство с тех пор, как в декабре прошли выборы.

«В Македонии сейчас очень сложная ситуация из-за глубокого кризиса, который во многом спровоцирован искусственно. Все идет к тому, что в македонское общество пытаются внести раскол, нарушить те соглашения, которые много лет назад были подписаны в г.Охриде и которые предоставляли албанскому меньшинству достаточно серьезные права в рамках македонского государства», – сказал Лавров, отметив, что Запад должен понимать «опасность таких попыток».

Он также выразил недоумение по поводу того, что российская деятельность на Балканах считается «провокационной», и заверил, что отношения России с балканскими странами не должны вызывать беспокойство на Западе.

Между тем министр иностранных дел Македонии Никола Попоский, напротив, сказал в интервью македонской редакции «Голоса Америки», что Западу следует всерьез обеспокоиться.

«Мы прекрасно можем себе представить, что у такой глобальной державы как Россия есть интересы практически по всему миру», – сказал он на следующий день после встреч с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

«Важно, что отвечает интересам стран региона, – добавил он. – Что касается Македонии, мы четко даем понять, что наш приоритет – членство в ЕС и НАТО. И мы бы хотели добиться этих целей, потому что считаем это рецептом мира, стабильности и экономического процветания в нашем регионе. Мы по-прежнему привержены этим целям».

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