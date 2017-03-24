Русская община Латвии дорожит культурным наследием, но будущее связывает с ЕС

РИГА - Россия оправдывала аннексию Крыма и оказание поддержки сепаратистам на востоке Украины тем, что проживающие в этих районах этнические русские подвергались угрозе со стороны националистов и сталкивались с дискриминацией. Однако, хотя российская риторика, частые военные учения и наследие советской агрессии вызывают беспокойство, русская община в Балтии на удивление не испытывает напряжения.

Рижский Русский театр – отличный пример прочности российского культурного наследия в Латвии и служит связующим звеном между двумя странами, вопреки политической напряженности.

«Театру 135 лет. Это старейший русский театр за пределами России. И за эти 135 лет он вполне гармонично вписался в контекст латвийской культуры», - говорит директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Эдуард Цеховал.

Как и в Украине, в странах Балтии проживает большое количество этнических русских – многие переехали сюда еще во времена СССР.

Однако с момента обретения независимости латвийцы открыто называют Советский Союз захватчиком и оккупантом наряду с нацистской Германией.

«Разница в том, что Германия извинилась и продолжает извиняться. Мы часто видим в гостевой книге записи на немецком, где люди просят прощения, увидев все это. Россия же не видит ничего плохого в том, что случилось», - отмечает Гунарс Нэгелс, директор музея оккупации Латвии.

Преследование со стороны советских властей и насильственное перемещение держали местное население в страхе. По словам критиков, говоря о необходимости защитить этнических русских и демонстрируя военную силу, Россия возвращается к советской тактике.

«Чтобы завоевать какое-то доверие, правильно было бы четко признать советскую оккупацию и извиниться», - говорит министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

После обретения независимости Латвия стала выдвигать свою культуру на первый план, введя законы, требующие сдать экзамен на знание латышского языка для получения права голоса или права на работу в госструктурах.

«Уровень жизни в Латвии и Эстонии намного выше, чем в России, - говорит Эдгар Ринкевичс, - Русскоговорящие жители пользуются теми же свободами, что и граждане Латвии или Эстонии».

Однако Россия и часть проживающих в Латвии этнических русских называют это дискриминацией или даже местью за советское прошлое.

«Это проблема политической жизни и… проблема латвийского общества», - считает житель Латвии, негражданин Дмитрий Прокопенко.

Некоторые латвийские политики русского происхождения обращаются за поддержкой в Москву.

«Наши избиратели – потребители контента, производимого в России. Так что, когда мы выступаем в Москве, наши люди здесь в Латвии говорят: «О, мы вас видели. Здорово, что вы там, среди этих политиков», - рассказывает Мирослав Митрофанов, сопредседатель «Русского союза Латвии»

Хотя русский язык не имеет того же статуса, что и латышский, в городе он весьма распространен, а этнические русские в стране составляют около четверти населения.

«Уникальная особенность нашей географии и расположение страны в целом дают детям большой выбор. Они могут считать себя в большей степени европейцами», - говорит учитель русской литературы в рижской школе Людмила Смирнова.

Даже наиболее критически настроенные русские в Латвии связывают свое будущее с Европейским союзом, а Россию считают лишь частью своего прошлого и частью своего культурного наследия.