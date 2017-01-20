Античные памятники Пальмиры вновь разрушаются ИГИЛ

МОСКВА – Экстремисты «Исламского государства» разрушили в древнем сирийском городе Пальмира памятник мировой архитектуры – комплекс Тетрапилон, а фасад Римского театра практически уничтожили. Об этом сообщил Рейтер в пятницу 20 января со ссылкой на главу департамента древностей и музеев Сирии.

Пострадавшие памятники античной культуры входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова охарактеризовала варварские действия как военное преступление.

Несмотря на анонсированное ранее Россией и правительством Сирии наступление на Пальмиру, ИГИЛ продолжает удерживать над ней полный контроль. Напомним, боевики-исламисты во второй раз отбили город у сил Асада в декабре. До этого российские военные организовали в здании римского амфитеатра концерт симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Между тем, после падения Алеппо многие эксперты полагали, что события в Сирии будут развиваться иначе.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин оценил нынешнее положение в зоне конфликта как «полное замирание боевых действий со стороны всех, кроме ИГИЛ и связанных с ним группировок».

«А там, где идет противостояние между правительственными войсками и повстанцами, наблюдается перегруппировка сил, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Потому что есть предположение, что армия Асада готовится к походу на Идлиб и другим крупным операциям, в том числе в направлении Пальмиры».

Пока же все в основном ждут, чем закончится встреча в Астане, считает Александр Шумилин. По его мнению, для России одной из самых важных составляющих ее участия в военной операции в Сирии является достижение пропагандистского эффекта. Этим и было обусловлено взятие Пальмиры.

«Главное – показать красивые кадры по телевидению, – подчеркнул он. – Потому что достичь на практике урегулирования в Сирии вне широкого международного контекста невозможно. А раз так, то нужно обосновывать свое участие в операции, внушать, что там одерживаются важные победы при минимальных потерях».

Такова, на взгляд политолога, общая концепция Москвы.

Инициированные Россией, Турция и Ираном мирные переговоры по Сирии в Астане запланированы на 23 января.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Институт мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат философских наук Марат Муртазин в комментарии «Голосу Америки» констатировал, что борьба с ИГИЛ – задача с долгосрочной перспективой решения.

«И не стоит обольщаться, что со взятием Алеппо вся территория Сирии будет освобождена от боевиков экстремистских группировок, – продолжил он. – Все не так легко и просто».

По словам востоковеда, успешно произведенная контратака ИГИЛ на Пальмиру наглядно показала, что «если где-то убыло, то где-то прибыло».

«Возвращение Пальмиры казалось больше пропагандистским жестом, нежели реальной попыткой изменить ситуацию, – заметил он. – И когда дело коснулось памятников культуры, мировое сообщество, естественно, осознало, что проблема ИГ остается вполне актуальной для Сирии, да и для Ирака. Иракское правительство и Пешмерга пытаются взять Мосул, но так и не могут завершить эту операцию, несмотря на десятикратное превосходство в силах».

Поэтому, с точки зрения Марата Муртазина, очевидно, что борьба с ИГИЛ будет вестись еще долго в условиях перемирия, которое пытается сейчас заключить Сирия при участии России, Турции и Ирана.

Как сообщили в пятницу международные СМИ, вице-премьер Турции Мехмет Шимшек заявил на экономическом форуме в Давосе, что Анкара пока не будет настаивать на урегулировании сирийского конфликта без участия президента Башара Асада. При этом он подчеркнул, что вина за продолжающееся кровопролитие, унесшее несколько сот тысяч жизней, полностью лежит на Асаде. Незадолго до этого Россия и Турция провели первую совместную операцию в Сирии.

Александр Шумилин объясняет сближение Москвы и Анкары тем, что им удалось наладить взаимопонимание по ряду жизненно важных для Турции проблем, связанных с обеспечением ее безопасности в прилегающих к границе районов Сирии и недопущению создания в регионе государственного образования курдов.

«Плюс к этому немаловажную роль тут сыграли напряженные отношения Анкары с Вашингтоном, – уточнил он. – Неизвестно, как все будет при Трампе, но негатив, связанный с политикой Обамы, просто толкал Эрдогана в объятия Путина».

Как кажется эксперту, пока союз Москвы и Анкары выглядит достаточно устойчиво, но стратегически их интересы в Сирии все-таки будут расходиться. Потому что сохранение Асада у власти – это гарантия увековечивания конфликта, а Турции это не нужно больше других, так как она соседствует с Сирией, резюмировал он.

По оценке Марата Муртазина, Россия и Турция просто ищут положительные для себя моменты в готовящихся переговорах в Астане. Но он полагает, что реальные интересы каждой из сторон могут во многом быть противоположными.