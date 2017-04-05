Становится ли Кыргызстан благодатной почвой для террористов?

Взрыв в метро Санкт-Петербурга, осуществленный гражданином России, родившимся в Кыргызстане, вновь вызвал обеспокоенность по поводу международного терроризма, ассоциируемого с этой страной Центральной Азии.

Российские власти предполагают, что Акбаржон Джалилов не был связан с группировкой «Исламское государство», однако, по данным российских СМИ, следователи высказывают предположения, что взрыв в метро стал местью за вмешательство России в гражданскую войну в Сирии, включая удары по целям «Исламского государства».

Официальная статистика и организации, ведущие мониторинг террористических организаций, утверждают, что с 2014 года более 500 человек, включая 121 женщину, уехали из Кыргызстана, чтобы воевать в Сирии и Ираке.

В последние месяцы, по мере того, как террористическая группировка несла все большие потери, десятки из них вернулись домой. Их присутствие вызвало тревогу у властей в Бишкеке, в России и на Западе.

«Салафиты и экстремистские группировки хорошо организованы и очень активны в Кыргызстане, – заявил "Голосу Америки" бишкекский эксперт по вопросам безопасности Бегижон Ахмедов. – Они создали мощную сеть и до недавнего времени не испытывали серьезного давления со стороны властей».

Аналитики говорят, что после распада СССР радикальные группировки появились во многих районах Кыргызстана, особенно в Ошской области, где родился Джалилов.

Второй по величине город в стране, Ош считается центром радикальных группировок.

Многие группировки находятся под влиянием связанного с ИГИЛ «Исламским движением Узбекистана», которое сражается на стороне Талибана и «Аль-Кайды» в Афганистане.

Несмотря на попытки киргизского правительства подавить деятельность связанных с ИГИЛ группировок и объявление самого ИГИЛ террористической организацией в марте 2015 года, филиалы ИГИЛ пытаются переманить киргизскую молодежь на свою сторону и организовать их поездки в Сирию и Ирак.

«Они занимаются вербовкой граждан Кыргызстана и доставкой новобранцев в зону конфликта в Сирии и Ираке для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства", – заявляла прокуратура в Оше в 2015 году. – Потом они могут вернуться домой и заняться незаконной деятельностью».

По некоторым сообщениям, у связанной с ИГИЛ сети есть сочувствующие и среди киргизских элит.

Так, бывший депутат парламента страны Максат Кунакунов был арестован в июле 2015 года по обвинениям в снабжении оружием связанных с ИГИЛ боевиков.