Суд установил залог для бывшего главы налоговой службы Украины

КИЕВ – Суд в Киеве установил залог для бывшего главы налоговой службы Украины, который недавно был назван подозреваемым в крупном деле о коррупции, касающемся растраты примерно 74 миллионов долларов.

Некоторые видят в деле Романа Насирова первую настоящую проверку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Суд установил размер залога в 3,7 миллиона долларов. Если залог не будет внесен, он будет находиться под стражей два месяца, ожидая суда.

«Это уникальное дело, поскольку впервые после провозглашения независимости Украины к ответственности привлекается чиновник столь высокого ранга», – заявила исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

По ее словам, готовность НАБУ открыть производство против Насирова показывает, что власти Украины намерены серьезно добиваться привлечения к ответственности чиновников за коррупцию, даже если они близки к президенту.