СМИ: Кушнер и другие приближенные Трампа участвовали во встречах с Кисляком

Майкл Флинн, готовясь вступить в должность советника по национальной безопасности, в декабре провел встречу с российским послом Сергеем Кисляком, чтобы «наладить канал связи» между новой администрацией и российскими властями, сообщает газета New York Times.

По данным газеты, во встрече в небоскребе Trump Tower, о которой ранее не было известно, также принимал участие зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, теперь ставший его советником.

Однако, по всей видимости, среди приближенных Трампа главным посредником в отношениях с российским послом был Майкл Флинн. Как пишет издание, Флинн и Кисляк поддерживали контакты и во время предвыборной кампании, и во время переходного периода.

Масштабы и частота этих контактов остаются неясными, отмечает газета.

Тем временем газета USA Today сообщает, что с Кисляком беседовали еще двое членов предвыборной команды Трампа – Дж.Д. Гордон и Картер Пейдж, встретившиеся с ним на дипломатической конференции, связанной с июльским Национальным съездом Республиканской партии.

По словам издания, неизвестно, что именно помощники Трампа обсуждали с российским послом.

В Белом доме неоднократно пытались преуменьшить значение контактов с Кисляком. Генпрокурор Джефф Сешнс на этой неделе признал, что дважды встречался с российским послом в ходе предвыборной кампании, хотя ранее отрицал это, пишет New York Times.

Журнал New Yorker на этой неделе сообщил, что Кушнер в декабре встречался с Кисляком в Trump Tower. Официальный представитель Белого дома Хоуп Хикс в ответ на вопросы журналиста New York Times в четверг подтвердила, что Флинн также присутствовал на этой встрече.

Как отмечает газета, во встречах между членами переходной команды и представителями иностранных властей нет ничего необычного и предосудительного. Однако все встречи между помощниками Трампа и российскими официальными лицами теперь приобрели большое значение, поскольку ФБР ведет расследование о российском вмешательстве в американские выборы и пытается установить, имел ли к этому отношение кто-либо из близких к команде Трампа людей.