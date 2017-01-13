Экономика России: сумеет ли страна встать на новые рельсы развития?

МОСКВА – Чтобы попытаться переломить ситуацию и добиться экономического прогресса в России, требуется сократить техническое отставание и начать структурные реформы. Такие шаги в качестве неотложных мер предложил глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме с презентацией своего свой план перехода страны на новые экономические рельсы, сообщают в пятницу, 13 января, СМИ.

«Старая модель нашей экономики, это уже очевидно, не работает. Мы об этом много говорили в последние годы, но она пока не запустилась и в рамках новой модели. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост.

Те шаги, которые должна принимать страна, правительство, президент – они неординарны, они достаточно серьезны.

Прежде всего, это демографические вызовы, недостаток инвестиций, включая проблему санкций, наше дистанцирование от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкая производительность, низкое качество государственного управления», – цитирует журнал Форбс Алексея Кудрина.

По свидетельству российских медиа, Алексей Кудрин начал свое выступление отнюдь не на оптимистической ноте, утверждая, что сегодня экономика РФ развивается хуже, чем в пору застоя в Советском Союзе.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты согласны с таким выводом.

«Это, безусловно, так, – констатировал председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики России, профессор Андрей Нечаев. – Потому что дело не только в формальных темпах роста, но еще и в том, что не видно никаких драйверов, которые бы ускорили рост экономики и придали динамичность этому процессу».

А самое главное, по мнению экс-министра экономики России, заключается в том, что в стране абсолютно не заметно признаков осуществления правительством продуманной политики, которая была бы направлена на улучшение предпринимательского климата, рост инвестиций и так далее.

В свою очередь, доцент экономического факультета МГУ, в прошлом помощник министра финансов РФ Олег Буклемишев заметил, что вынужден согласиться с этим тезисом.

«Достаточно посмотреть на уровень ВВП, который у нас сейчас ниже, чем в 2007 году, – добавил он. – По сути, это потерянное десятилетие.

Нам надо признать, что это факт, и искать причины, почему оно потеряно и кто в этом виноват».

Для этого должен состояться довольно серьезный процесс обсуждения, убежден экономист.

К самым серьезным вызовам для России на ближайшие 10-15 лет Алексей Кудрин отнес технологическое отставание страны, которое угрожает ее суверенитету.

«Угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я готов сказать, что технологические вызовы для нашей страны – больше, чем геополитические барьеры», – приводит его слова ТАСС.

По оценке экс-министра, технологическое отставание влечет за собой сокращение экономического потенциала, утрату рынков и дальнейшее снижение уровня жизни граждан.

Андрей Нечаев считает, что технологическое аутсайдерство России – действительно серьезная проблема.

«Если раньше мы в ряде отраслей производства были лидерами, то сейчас число таких областей сократилось до нескольких секторов военно-промышленного комплекса, машиностроения и, собственно, все, – подчеркнул он. – Но самая главная болезнь всей России – то, что не используются в должной мере передовые технологии и альтернативные источники энергии, а цены на углеводороды, соответственно, продолжат снижаться. То есть, мы практически ничего не делаем, чтобы компенсировать потери».

На взгляд эксперта, России необходимо идти вперед, в том числе, и по линии углубления переработки, но здесь тоже не видно ощутимого прогресса.

Иной точки зрения придерживается Олег Буклемишев.

«Когда Кудрин говорил про технологическое отставание и потерю суверенитета, он, очевидно, вел заочную полемику с президентом Владимиром Путиным, – предположил он. – Я не оперирую такими понятиями, это не из моего лексикона. Я просто не понимаю, почему мы можем потерять суверенитет».

Другое дело, что отставание в технологиях угрожает экономическим отставанием, которое невозможно будет наверстать, резюмировал эксперт.

Вместе с тем, глава Центра стратегических разработок полагает, что исправить положение дел вполне реально, для чего требуется безотлагательно приступить к структурным реформам, о необходимости которых, впрочем, в России говорят уже давно, но до сих пор разговорами дело и ограничивалось.