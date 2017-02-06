Кремль требует извинений от Fox News

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков потребовал извинений от телекомпании Fox News, в связи с репликой телеведущего канала Fox News Билла О'Рейли, назвавшего президента России «убийцей».

В ходе интервью с Биллом О'Рейли, президент США Дональд Трамп, заявил: «Я уважаю Путина. На самом деле я уважаю многих людей, но это не значит, что я со всеми смогу поладить», – подчеркнул Трамп.

«Но Путин – убийца», – указал О'Рейли. «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» – в ответ сказал Трамп.

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными. Мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании», – заявил Дмитрий Песков в понедельник.