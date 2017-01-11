Кремль обещает «компенсационные меры» в ответ на возможные санкции США

Представитель Кремля выразил уверенность, что энергетический сектор России сможет принять «компенсационные меры» в случае введения США новых санкций против России, которые были предложены группой американских сенаторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что у него нет никаких сомнений, что энергетический сектор российской экономики «найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий».

Однако Песков признал, что предложенные санкции, если они будут претворены в жизнь, будут болезненными.

«Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношения, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка, – сказал он. – Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны».

Во вторник группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий представила на Капитолийском холме законопроект, вводящий новые санкции против России.

Среди предлагаемых мер – визовые ограничения и замораживание финансовых активов лиц, непосредственно причастных к организации кибератак во время избирательной кампании в США.

Кроме этого, законодатели планируют объявить о возможных санкциях против иностранных компаний, сотрудничающих с предприятиями российской оборонной промышленности или связанных с разведслужбами РФ.

В «черные списки» министерства финансов США могут попасть и западные инвесторы, вложившие 20 миллионов долларов и более в разведку и добычу нефти и газа в РФ.