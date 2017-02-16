Кремль считает, что Россия и США «теряют время»

Кремль заявил, что США и Россия «теряют время» для нормализации отношений из-за политической нестабильности в США.

«Мы надеемся на то, что рано или поздно начнется процесс выстраивания нормальных, деловых отношений с Вашингтоном», – цитирует ТАСС пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Проблем очень много, и мы теряем время, не решая эти проблемы», – сказал Песков.

Существует множество проблем, которые носят такой характер, что ни США, ни Россия не могут эффективно решить их в одиночку, пояснил он.

Комментарий Пескова прозвучал в ответ на вопрос о возможном расследовании в США обстоятельств отставки советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа, ставшей очередной спорной ситуацией, в которой оказался Белый дом.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к улучшению отношений с Пентагоном, но предупредил, что этого не произойдет, если США будут стремиться к сотрудничеству «с позиции силы», сообщает ТАСС.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны, – сказал Шойгу. – Ждем разъяснений позиции Пентагона».