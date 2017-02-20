Кремль заявляет, что признание «паспортов» сепаратистских областей Украины не нарушает международное право

МОСКВА – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник журналистам, что указ Владимира Путина о признании «паспортов», выдаваемых в территориях Украины, которые контролируются пророссийскими сепаратистами (так называемые «ЛНР» и «ДНР»), не противоречит международному праву и Минским соглашениям.

«Этот указ никоим образом не идет в разрез с международным правом, не нарушает его, это де-юре выравнивание ситуации того, что было де-факто. По гуманитарным соображениям это было необходимо сделать. Представьте себе: ситуация возникла из-за блокады со стороны официального Киева. Сотни тысяч людей не имеют возможности оформить паспорта, продлить их, проездные документы, водительские права. Руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, президент РФ подписал такой указ» – сказал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, «никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения минских договоренностей также, и нет никакого повода для обострения ситуации».

Дмитрий Песков оговорился, что Москва не считает «паспорта» сепаратистских властей Донбасса официальными документами: «Это не документы официально признанного государства, это де-факто выданные на территории региона». При этом он обвинил Украину в блокаде восточных территорий: «Целый регион находится в условиях жесточайшей блокады со стороны своей столицы, Киева».

Пресс-секретарь Владимира Путина не смог дать ответ на вопрос, являются ли юридически корректными действия некоторых российских парламентариев, которые недавно оформили себе подобные «документы»: «Это юридический вопрос. Наверное, здесь нужно какое-то юридическое заключение».

Дмитрий Песков также отреагировал на процитированное журналистами заявление посольства США в Украине, в котором говорилось, что указ Путина «вызывает тревогу и не совместим с согласованными целями Минска». «Не хотел бы никак комментировать заявление посольства США на Украине. Это не наш собеседник» – сказал Песков журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко осудил решение Москвы признать «паспорта» сепаратистских регионов. «Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права», – сказал украинский лидер по итогам встречи в Мюнхене с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Ранее решение России о признании документов, выдаваемых сепаратистами, осудил и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. В интервью RFERL генсек ОБСЕ сказал о том, как это отразится на выполнении Минских соглашений: «Шаги, предпринятые Россией по признанию этих документов, делают этот процесс более трудным». По его словам, такое признание «подразумевает ... и признание тех, кто выдает такие документы, конечно же».

«Это заставляет нас думать о ситуации, подобной той, что сложилась в Абхазии» – добавил Ламберто Заньер.