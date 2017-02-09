Кремль не считает, что конфликт в Украине может быть предметом «сделки»

Представитель Кремля также выразил надежду, что США используют свое влияние для решения конфликта
Пресс-секретарь Кремля опроверг сообщения о возможности договоренностей между Москвой и Вашингтоном по украинскому конфликту
«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности.», – сказал он, выступая в четверг перед журналистами.
На прошлой неделе столкновения между пророссийскими сепаратистами и украинской армией обострились, в результате чего погибли более 30 человек.
Тем временем заявления президента США Дональда Трампа о стремлении улучшить отношения с Россией вызвали опасения, что США могут отменить санкции, введенные в связи с российским вмешательством в Украине.
Как заявил Песков, Россия хочет, чтобы США убедили Украину выполнять обязательства по Минским соглашениям.
«В плане перспектив диалога Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу здесь хочется надеяться, что Вашингтон так или иначе использует свое влияние, чтобы убедить Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы наблюдали в последние дни», – сказал он.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.