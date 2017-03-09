Кремль отверг обвинения США в нарушении договора РСМД

Кремль отверг обвинения США в нарушении «духа и смысла» двустороннего договора о контроле над вооружениями.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия выполняла и будет выполнять свои международные обязательства, в том числе проистекающие из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Я хочу напомнить слова президента Путина о том, что зачастую Россия остается привержена международным обязательствам даже в ситуациях, когда не совсем это соответствует интересам России, иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем», – цитирует Пескова «РИА Новости».

В среду вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Пол Селва заявил, что, разместив крылатую ракету наземного базирования, Россия нарушила «дух и смысл» договора о контроле над вооружениями и создала угрозу для НАТО.