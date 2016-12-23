Какому агрессору собирается противостоять Россия?

Российская армия превосходит «любого» противника, заявил в четверг, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, – сказал он. – Любого».

Глава государства также отметил, что Россия должна «своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз».

Заявления Владимира Путина вызвали неожиданно быструю реакцию в США. Вопреки традиции, согласно которой избранный президент до вступления в должность не комментирует вопросы обороны страны, Дональд Трамп ответил российскому лидеру спустя всего лишь несколько часов после завершения работы коллегии министерства обороны РФ.

Расценив выступление Путина, как призыв к к наращиванию ядерных арсеналов России, будущий глава Белого дома заявил в своем микроблоге Twitter, что намерен «существенно укрепить и расширить» ядерный потенциал Соединенных Штатов, и будет продолжать эту политику, «пока не настанет момент, когда мир образумится насчет ядерного оружия».

Впрочем, по мнению ведущего эксперта по ядерному оружию Федерации американских ученых Ханса Кристенсена (Hans Kristensen), слова российского лидера нужно рассматривать «только в теоретическом плане».

«Если российский президент и министр обороны говорили о роли ядерного оружия в реализации политики сдерживания, то их заявления полностью соответствуют действительности, и российский ядерный арсенал может выполнить эту задачу, - объяснил он в интервью «Голосу Америки». – Но сейчас никто в мире не планирует полномасштабную атаку на Россию, и никто не собирается вести с ней ядерную войну, поэтому разговоры о некоем доминировании в этой сфере вряд ли можно обсуждать серьезно».

Экс-депутат Госдумы, оппозиционный политик Алексей Кондауров, в свою очередь, считает, что выступление Путин - чистой воды риторика, и вполне объяснимая.

«Он ведь сам раз двадцать признавался, что Америка также как и НАТО по совокупности сил в военном отношении сильнее России, - напомнил он. - Кого он в этом случае имеет ввиду? Наверное, США и НАТО не рассматриваются как агрессоры. Китай – партнер. Так что, скорее всего, речь об абстрактной угрозе, не думаю, что Путин подразумевал кого-то конкретно».

Тем не менее, уверен Алексей Кондауров, власти необходимо поддерживать тезис - «Россия – осажденная крепость» - для того, чтобы оправдать военные растущие военные расходы и политику «вмешательства во внутренние дела других стран и ведения локальных войн (за рубежом)».

На той же коллегии министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что «под предлогом противостояния российской угрозе», бюджет стран НАТО вырос на 26 миллиардов – до 918 миллиардов долларов, и теперь альянс наращивает военный потенциал у российских границ.

«Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск», - цитирует министра РИА «Новости».

Как полагает независимый военный аналитик Александр Гольц, из выступления Шойгу следует, что Россия все-таки готовится к боевым действиям против НАТО, рассматривая именно Североатлантический альянс, как главный источник угроз.

«Возникают вопросы относительно оценок президента, что Россия сильнее любого потенциального противника, - заметил он в комментарии «Голосу Америки». - Если таковым Москва считает блок НАТО, то по ядерным силам здесь существует относительное равенство, а по силам общего назначения преимущество у альянса, который гораздо более силен».

Видимо, для разных аудиторий Путин «делает разные заявления», предположил аналитик.

«Когда надо убеждать зарубежных экспертов Валдайского клуба, например, в том, что Россия разумно оценивает свои силы, нужно было сказать: НАТО превосходит РФ, - уточнил он. - А вот перед своими военными надо твердо стоять на том, что мы превосходим всех».

Директор проекта по обороне и разведке Белферовского центра Гарвардского университета, бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан, согласен с тем, что за последние 10 лет боеготовность и уровень технического оснащения российских вооруженных сил действительно сильно выросли, и сейчас они находятся в «хорошем состоянии».

«При всех переменах к лучшему российская армия не сможет противостоять в реальной войне силам блока НАТО, - пояснил он «Голосу Америки». – В России пока не решены и многие существенные проблемы, такие, как, например, переброска сухопутных войск на большие расстояния, тактика применения авиации в ограниченных конфликтах. Об этом можно судить хотя бы по тому количеству ошибок, которые допускают российские ВВС в Сирии».

Даже если предположить, что Россия стала реально оценивать устремления НАТО и не воспринимает блок, как потенциального агрессоров – то тогда «непонятно, почему Шойгу уделил военным приготовлениям НАТО столь большое место», недоумевает Александр Гольц.

В своем выступлении на коллегии МО Владимир Путин рассуждал на коллегии о важности выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота и призвал укреплять стратегические ядерные силы. По его словам, ядерный потенциал России необходимо вывести на уровень, позволяющий «нейтрализовать любые военные угрозы».

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», – сообщил Владимир Путин.

И США, и Россия в настоящий момент обладают значительными арсеналами ядерного оружия – 7 100 и 7 300 единиц соответственно, по данным базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями.

При этом, утверждает Ханс Кристенсен, «объективные данные» свидетельствуют о том, что Россию нельзя обвинить в попытках наращивания своего ядерного потенциала.

«Факты свидетельствуют о том, что Москва наоборот скрупулезно выполняет условия Договора о сокращении стратегических вооружений с США, уменьшая количество носителей и утилизируя излишние ядерные боеголовки, - заявил он «Голосу Америки». - Более того, я предполагаю, чято через несколько лет Россия может пойти на заключение нового такого соглашения: это ей выгодно и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики».

Американский эксперт считает, что вне зависимости от риторики руководства РФ, в России сейчас идет процесс модернизации ядерного арсенала, а общее количество боеприпасов неуклонно уменьшается. «Программа совершенствования ядерного оружия началась еще в 1990-х годах, и сейчас активно продолжается, - уточнил Ханс Кристенсен. - Но я бы не стал говорить о том, что она полностью выполнена».

По подсчетам специалистов Федерации американских ученых, пока Москве удалось заменить на новые примерно 60-70% устаревших межконтинентальных ракет. Продолжается программа модернизации подводного флота: в строй уже вступили три подлодки класса «Борей», но, как признают в Министерстве обороны РФ, ВМФ нуждается еще в подобных кораблях, а в составе флота все еще остаются старые лодки класса «Дельта». Заменено около 60% ракет ближнего радиуса действия: на их место встали «Искандеры». Российские военно-воздушные силы получили около 120 самолетов, способных нести ядерное оружие.

«На вооружение ВМФ начинают поступать такие новые ракеты, как «Калибр», например, но их количество пока крайне недостаточно, - считает Ханс Кристенсен. - Поэтому сейчас в действующем арсенале находится большое количество устаревших ракет с ядерными боеголовками. Постепенно их списывают в утиль, заменяя обычным, неядерным, вооружением».

Кроме этого, пока далеки от завершения проекты по созданию нового стратегического бомбардировщика, а сам процесс модернизации и перевооружения российской армии еще очень далек от завершения. «По самым осторожным оценкам, на это как минимум понадобится еще 10-15 лет», - говорит Кристенсен.

Тем не менее, бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан убежден, что у Москвы есть юридически законные возможности увеличить количество стоящих на вооружении ядерных боеприпасов. «По официальным данным, которыми страны обмениваются в рамках выполнения Договора о сокращении стратегических вооружений, сейчас России располагает значительно меньшим количеством боеголовок, чем это предусмотрено соглашением, - говорит он. – У США, в свою очередь, их больше, чем необходимо по договору. Так что Кремль вполне может приступить к размещению новых дополнительных систем, пока не достигнет оговоренного лимита в 1 500 единиц».

Алексей Кондауров считает, что военные расходы России будут снижаться вне зависимости от заявлений президента Путина, а в Кремле никто всерьез не рассматривает перспективу агрессии НАТО.

«Политически власти делают все, чтобы держать народ в напряжении, - указывает экс-депутат. – Для них приближение сил Североатлантического альянса к российским границам – это всегда лишь предлог поговорить о том, что НАТО наращивает свой потенциал. Но никто не упоминает, что происходит это в ответ на конфликт в Украине и военной угрозы в отношении стран Прибалтики».

С экс-депутатом согласен и Александр Гольц. Он напомнил, что параметры снижения военных расходов уже объявлены: «Они снижаются, но не очень значительно – на 6 % по сравнению с 2016 годом. Это действительно немного и составит приблизительно около ста миллиардов рублей. Притом, что военный бюджет страны – свыше двух триллионов рублей».

По словам аналитика, все рассуждения об агрессивности НАТО и усилении его военной активности у российских рубежей ведутся так, «как будто в какой-то момент руководители Североатлантического альянса сошли с ума и решили по своей злобности поводить какие-то агрессивные действия в отношении России».

При этом не говорится, что первопричиной всего послужила аннексия Крыма и гибридная война на украинском Донбассе, обобщил Александр Гольц. На его взгляд, российское руководство намеренно разрывает эту причинно-следственную связь, чтобы доказать, что инициатива агрессивных действий принадлежит как раз Североатлантическому альянсу.